«Барселона» проводила Альбу. Церемония прощания клуба с игроком получилась эмоциональной.

Жоан Лапорта в своей речи поблагодарил Жорди за то, что тот согласился покинуть клуб за год до истечения контракта, тем самым поддержав «Барсу» в сложной экономической ситуации:

«Я хочу поблагодарить тебя за преданность, которую ты проявил по отношению к «Барселоне». Своим уходом Жорди Альба помогает клубу финансово. Мы можем сказать такое лишь о немногих. Жорди продолжит свою карьеру, но он решил помочь клубу.

Он решил отказаться от существенной части своей зарплаты, чтобы дать нам возможность создать более конкурентоспособную команду. Это показывает его индивидуальность и то, какой он хороший человек. Он настоящий болельщик «Барселоны».

Альба мог заработать 10 млн евро в следующем сезоне, который должен был стать его последним в «Барсе». Теперь Жорди присоединится к другой команде в качестве свободного агента. В этом сезоне таким же образом «блаугране» помогли Серджи Бускетс и Жерар Пике.

Легенды.