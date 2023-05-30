«Надо всегда отдавать приоритет команде».

Когда Хави возглавил «Барселону» многие фанаты и эксперты волновались, что он будет отдавать предпочтение своим друзьям и не сможет посадить их на скамейку, но тренер доказал всем обратное.

Спустя 18 месяцев после его назначения клуб покинули три ветерана, с которыми Хави делил раздевалку, будучи игроком: Жерар Пике, Жорди Альба и Серджи Бускетс.

Выступая на программе «Gol a Gol» на канале TV3, тренер рассказал, как он смог справиться с этой ситуацией.

«Когда приходится принимать решения, противоречащие желанию игрока, становится сложно. Мне пришлось сказать Пике, чтобы он отошел в сторону, чтобы он меньше играл. После этого я не мог спать, потому что нам было очень весело вместе.

С Жорди Альбой у меня возникло ощущение, что я потерпел неудачу как друг, но надо всегда отдавать приоритет команде.

Так же случилось и со мной с Луисом Энрике: ты не можешь это понять, ты думаешь, что обязан играть после стольких лет в стартовом составе. Сначала Жорди разозлился, и вы должны это понять. Но позже в групповом чате он сказал нам, что на сто процентов готов помогать команде любыми способами. Это было так же, как у Пике. Они знали, как уйти в нужный момент».

Расстаться с легендами клуба, которые не только играют важные роли на поле, но и являются лидерами раздевалки, — сложнейшая задача для тренера. Вряд ли кто-то мог лучше справиться с завершением этого этапа в команде, чем Хави.