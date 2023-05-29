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Кто из игроков получил футболку с последнего матча Альбы за «Барсу»? Он попросил ее прямо на скамейке!

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Жорди Альба сыграл свою последнюю игру в качестве игрока «Барселоны» в победе над «Мальоркой» со счетом 3:0.

Это был эмоциональный вечер для левого защитника, который покинул поле в слезах после замены во втором тайме.

Вскоре после того, как он занял свое место на скамейке, Альба снял свою последнюю домашнюю футболку и получил специальный запрос от Ансу Фати.

Юноша, забивший в тот день дубль, спросил, может ли он получить эту футболку на память.

Альба с радостью согласился.

3 комментария

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breeze1989
Блин, вот видно, что Фати очень любит клуб. Жалко все таки его продавать.
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Егор Остроухов
Ответ breeze1989
Блин, вот видно, что Фати очень любит клуб. Жалко все таки его продавать.
Да, реально очень жалко
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