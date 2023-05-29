FC BARCELONA
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Неожиданный выбор. Месси приехал в Барселону, но выбрал посещение не «Камп Ноу»

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Только вот на любом стадионе Каталонии Месси встречают одинаково.

В воскресенье «Барселона» сыграла свой последний матч на «Камп Ноу», и этот вечер был вдвойне особенным, так как фанаты прощались с Серджи Бускетсом и Жорди Альбой.

Для ветеранов игра против «Мальорки» стала последней в сине-гранатовой форме, и многие фанаты предполагали, что на трибунах может оказаться и Лионель Месси, которого связывает близкая дружба с обоими игроками.

Что самое интересное, Лео действительно находится в Барселоне. Вчера «ПСЖ» завоевал чемпионский титул, и Месси, судя по всему, сразу отправился в свое самое любимое место на земле, несмотря на то, что в Париже сегодня проходит награждение лучших игроков Лиги 1.

И звездного аргентинца действительно встретили на стадионе в столице Каталонии, вот только это не «Камп Ноу».

Сегодняшний вечер Лионель решил провести на концерте Coldplay, который проходит на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса. Кто знает, рассчитывал ли Месси спокойно послушать «Paradise» в исполнении Криса Мартина, но ему точно не удалось остаться незамеченным. Это же Барселона!

В сети появилось видео, как нападающий «ПСЖ» сидит на трибуне среди остальных поклонников, а весь стадион скандирует его имя.

Готова поспорить, вечером у него точно намечен праздничный ужин с Бускетсом и Альбой 😏

Но в этом городе им не укрыться нигде.

7 комментариев

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Alexlagodny
Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Последняя игра на стадионе, где прошла лучшая часть жизни и в то же время возможно правильное решение, чтобы собой не затмить внимание к другим легендам Бускетсу и Альбе в такой для них день.
+13
-1
+12
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Kursor
Я был на этом матче. Эмоции не передать. Я с маленького городка в Забайкалье, 14к население. Но к 29 годам смог застать легендарный камп ноу и парочку игроков на игре которых рос.
+3
0
+3
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прощай Роналду
Что тут странного, поехал накрывать поляну в своём ресторане чтобы попрощаться с друзьями в своём кругу)
+3
-1
+2
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кто-то
Ответ Alexlagodny
Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Последняя игра на стадионе, где прошла лучшая часть жизни и в то же время возможно правильное решение, чтобы собой не затмить внимание к другим легендам Бускетсу и Альбе в такой для них день.
Согласен. Скользкая ситуация, не всё понятно
0
0
0
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кто-то
Ответ Alexlagodny
Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Последняя игра на стадионе, где прошла лучшая часть жизни и в то же время возможно правильное решение, чтобы собой не затмить внимание к другим легендам Бускетсу и Альбе в такой для них день.
Согласен. Скользкая ситуация, не всё понятно
0
0
0
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Bronislav Malchevski
Ответ Kursor
Я был на этом матче. Эмоции не передать. Я с маленького городка в Забайкалье, 14к население. Но к 29 годам смог застать легендарный камп ноу и парочку игроков на игре которых рос.
Кайф👍
0
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