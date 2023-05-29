7 комментариев

Только вот на любом стадионе Каталонии Месси встречают одинаково.

В воскресенье «Барселона» сыграла свой последний матч на «Камп Ноу», и этот вечер был вдвойне особенным, так как фанаты прощались с Серджи Бускетсом и Жорди Альбой.

Для ветеранов игра против «Мальорки» стала последней в сине-гранатовой форме, и многие фанаты предполагали, что на трибунах может оказаться и Лионель Месси, которого связывает близкая дружба с обоими игроками.

Что самое интересное, Лео действительно находится в Барселоне. Вчера «ПСЖ» завоевал чемпионский титул, и Месси, судя по всему, сразу отправился в свое самое любимое место на земле, несмотря на то, что в Париже сегодня проходит награждение лучших игроков Лиги 1.

И звездного аргентинца действительно встретили на стадионе в столице Каталонии, вот только это не «Камп Ноу».

Сегодняшний вечер Лионель решил провести на концерте Coldplay, который проходит на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса. Кто знает, рассчитывал ли Месси спокойно послушать «Paradise» в исполнении Криса Мартина, но ему точно не удалось остаться незамеченным. Это же Барселона!

В сети появилось видео, как нападающий «ПСЖ» сидит на трибуне среди остальных поклонников, а весь стадион скандирует его имя.

Готова поспорить, вечером у него точно намечен праздничный ужин с Бускетсом и Альбой 😏

Но в этом городе им не укрыться нигде.