Хави шокировал всех.

Сегодня «Камп Ноу» попрощался с легендами клуба: Серджи Бускетсом и Жорди Альбой. Это случилось именно сегодня, потому что для «Барсы» это был последний матч на домашней арене в этом сезоне — им еще предстоит игра с «Сельтой», но на выезде.

Сразу же после поездки в Виго, каталонцы отправляются в Японию, чтобы сыграть товарищеский матч с «Виссел Кобе», и эта встреча станет прощальной для Андреса Иньесты, еще одной легенды «блауграны».

Предполагалось, что 6 июня мы увидим воссоединение старых товарищей, но нет. На пресс-конференции после матча с «Мальоркой» Хави огорошил всех заявлением:

«Бускетс и Альба не поедут в Виго и на товарищеский матч в Японию. Сегодня они сыграли свой последний матч за «Барселону». Им нет смысла играть дальше».

Фанаты точно не ожидали такого поворота событий, но, оказывается, мы больше никогда не увидим этот дуэт в сине-гранатовом.