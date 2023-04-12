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Марк Бартра еще пылит в Турции: недавно развелся после 6 лет брака, а теперь встречается с топ-моделью😍😍😍

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Марк Бартра Марк Бартра
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Девушка родом из Каталонии.

5-кратный чемпион Испании, 2-кратный победитель Лиги чемпионов в составе «Барселоны» Марк Бартра сейчас выступает в Турции - за «Трабзонспор» он провел 16 матчей и забил 3 гола.

Недавно Бартра объявил, что встречается со знаменитой топ-моделью из Каталонии Джессикой Гойкочеа.

32-летний защитник полтора года назад развелся с журналисткой Мелиссой Хименес после шести лет брака. Новой избраннице футболиста 26 лет.

Джессика не только знаменитая модель, но и успешный дизайнер. На прошлой неделе она получила престижную награду от Idolо Awards.

Jessica Goicoechea had a wardrobe malfunction on the red carpet
She wore a very revealing dress
It happened as she attended the Idolo awards
And Jessica did win one of the awards

Гойкочеа любит экстравагантные наряды.

Эффектная блондинка недавно рассказала, что пережила насилие в прошлых отношения. Она на протяжении 3 лет встречалась с испанским манекенщиком Ривера Виипери.

5 комментариев

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Поцелуй Оздоева
Ответ CopaAmerica
не девушка а секс машина, на ней арбайтен унд арбайтен надо)))
А что еще нужно в молодости?
+3
0
+3
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FUFAYKIN
Хороший гардероб, надо жене для примера показать… ой, нет, не надо
+3
-6
-3
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di Malkovich
Девушка на стиле! И стиль нам этот очень даже нравится.
+4
0
+4
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CopaAmerica
не девушка а секс машина, на ней арбайтен унд арбайтен надо)))
0
-1
-1
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Raul14
Бэйл сделал из него инвалида 🤣🤣🤣
+2
-2
0
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