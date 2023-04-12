Девушка родом из Каталонии.

5-кратный чемпион Испании, 2-кратный победитель Лиги чемпионов в составе «Барселоны» Марк Бартра сейчас выступает в Турции - за «Трабзонспор» он провел 16 матчей и забил 3 гола.

Недавно Бартра объявил, что встречается со знаменитой топ-моделью из Каталонии Джессикой Гойкочеа.

32-летний защитник полтора года назад развелся с журналисткой Мелиссой Хименес после шести лет брака. Новой избраннице футболиста 26 лет.

Джессика не только знаменитая модель, но и успешный дизайнер. На прошлой неделе она получила престижную награду от Idolо Awards.

Гойкочеа любит экстравагантные наряды.

Эффектная блондинка недавно рассказала, что пережила насилие в прошлых отношения. Она на протяжении 3 лет встречалась с испанским манекенщиком Ривера Виипери.