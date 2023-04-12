Марк Бартра еще пылит в Турции: недавно развелся после 6 лет брака, а теперь встречается с топ-моделью😍😍😍
Девушка родом из Каталонии.
5-кратный чемпион Испании, 2-кратный победитель Лиги чемпионов в составе «Барселоны» Марк Бартра сейчас выступает в Турции - за «Трабзонспор» он провел 16 матчей и забил 3 гола.
Недавно Бартра объявил, что встречается со знаменитой топ-моделью из Каталонии Джессикой Гойкочеа.
32-летний защитник полтора года назад развелся с журналисткой Мелиссой Хименес после шести лет брака. Новой избраннице футболиста 26 лет.
Джессика не только знаменитая модель, но и успешный дизайнер. На прошлой неделе она получила престижную награду от Idolо Awards.
Гойкочеа любит экстравагантные наряды.
Эффектная блондинка недавно рассказала, что пережила насилие в прошлых отношения. Она на протяжении 3 лет встречалась с испанским манекенщиком Ривера Виипери.
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