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«Барселона» готовится к летнему трансферному окну. Клуб выслал скаутов на матч Марокко — Бразилия, чтобы оценить четырех игроков

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Софьян Амрабат Софьян Амрабат
Шади Риад
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Интересны футболисты с обеих сторон.

Mundo Deportivo сообщает, что «Барселона» будет очень внимательно следить за товарищеским матчем Марокко — Бразилия, так за обе сборные будут выступать игроки, интересующие клуб. Чтобы оценить этих футболистов, каталонцы отправили скаутов на игру.

Вот те 4 игрока, за которыми они будут следить:

1. Витор Роке

18-летний игрок является одной из главных целей клуба на грядущее лето. В этом матче Роке дебютирует за сборную Бразилии, так как его вызвали вместо Ришарлисона, получившего травму.

2. Эз Абде

21-летний марокканец связан контрактом с «Барсой», но на данный момент играет в «Осасуне» на правах аренды. Хави и тренерский штаб наблюдают за его успехами, и у него большие шансы войти в первую команду в следующем сезоне.

3. Шади Риад

Марокканский защитник пока отыграл всего 1 минуту за взрослую команду «Барсы», однако он регулярно выходит в стартовом составе молодежки. Теперь скауты должны оценить его в играх сборных.

4. Софьян Амрабат

Полузащитник был очень близок к переходу в «Барсу» в январское трансферное окно. Однако этого не произошло, поскольку «Фиорентина» не согласилась с условиями каталонцев и не хотела отпускать игрока в последний день.

А кого из этих игроков вы бы хотели видеть в первой команде в следующем сезоне?

2 комментария

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Вячеслав Новиков
Роке нужно обязательно брать на смену Лëвы
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МГЕР
Абде обратно домой. Он нам очень нужен
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