Есть вещи, которые сочетаются на любом фоне, Карлес Пуйоль и цвета «Барсы» – именно такой случай.

В субботу экс-капитан каталонцев опубликовал фото в новой футболке, в которой игроки выйдут на игру с «Реалом» – на передней стороне вместо привычной надписи « Spotify» изображен логотип певицы Розалии.

«Готовлюсь к завтрашнему дню. Вперед, команда 💪💙❤️», – подписал Пуйоль.

Вот еще несколько фото Пуйоля в сине-гранатовой футболке.