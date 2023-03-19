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Пуйоль в цветах «Барсы» – это всегда красиво. Карлес примерил новую форму и оставил послание перед класико

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Есть вещи, которые сочетаются на любом фоне, Карлес Пуйоль и цвета «Барсы» – именно такой случай.

В субботу экс-капитан каталонцев опубликовал фото в новой футболке, в которой игроки выйдут на игру с «Реалом» – на передней стороне вместо привычной надписи « Spotify» изображен логотип певицы Розалии.

«Готовлюсь к завтрашнему дню. Вперед, команда 💪💙❤️», – подписал Пуйоль.

Вот еще несколько фото Пуйоля в сине-гранатовой футболке.

3 комментария

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Александр Филонов
Каждый раз радуюсь, когда такие легенды продолжают жить бок о бок с клубом. В такие моменты думаешь - неужто и вправду Mes Que?
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Nerazzurri-88
Великий дяденька, ничего не скажешь.
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Спартак Уокер
Да Карлес легенда молодец что поддержал парней
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