10 комментариев

В Испании аномальная жара.

«Барса» обратилась в Комиссию Испании по борьбе с насилием, потребовав начать расследование оскорблений болельщиков «Атлетика» на воскресном матче.

Напомним, что на стадионе скандировали: «####й «Барсу» и «Гави - дебил».

Также каталонцы настаивают на наказании за «дождь банкнот», который устроили фанаты «Бильбао». Клуб аргументирует претензии неуважением презумпции невиновности в деле Негрейры, потому что «Барселона» остается невиновной до тех пор, пока вина не будет доказана.

Напомним, что прокуратура подала иск на «Барселону» по делу о возможной коррупции в судействе.

Справедливо?