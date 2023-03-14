FC BARCELONA
Блог

🆘 «Барселона» пожаловалась на поведение фанатов «Бильбао» в Комиссию Испании по борьбе с насилием. Болельщики оскорбляли не только клуб, но и Гави

Атлетик Атлетик
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Гави Гави
Футбол Футбол

В Испании аномальная жара.

«Барса» обратилась в Комиссию Испании по борьбе с насилием, потребовав начать расследование оскорблений болельщиков «Атлетика» на воскресном матче.

Напомним, что на стадионе скандировали: «####й «Барсу» и «Гави - дебил».

Image

Также каталонцы настаивают на наказании за «дождь банкнот», который устроили фанаты «Бильбао». Клуб аргументирует претензии неуважением презумпции невиновности в деле Негрейры, потому что «Барселона» остается невиновной до тех пор, пока вина не будет доказана.

Image

Напомним, что прокуратура подала иск на «Барселону» по делу о возможной коррупции в судействе.

Справедливо?

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СД18
Ответ breeze1989
Комментарий в стиле Кокорина.
Кокорину до Гави очень далеко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Манюшный
Ответ Ansu Fati
В чем заключается позор? В обвинениях без доказательств?))
Без доказательств суд не примет обвинения.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Иванов
ой, какие мы нежные.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
breeze1989
Ответ СД18
Вообще спорный вопрос кто дибил? Молодой парень, который к 18 годам играет в основе Барсы и сборной и зарабатывает миллионы или голодранцы, которые орут с трибун?
Комментарий в стиле Кокорина.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СД18
Вообще спорный вопрос кто дибил? Молодой парень, который к 18 годам играет в основе Барсы и сборной и зарабатывает миллионы или голодранцы, которые орут с трибун?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ramil Usmanov
На данный момент Барсу на выездах будут провоцировать по-разному. Надо "ноль на всех забить". Цель - чемпионство, остальное после.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Boni Jek
Ответ Real_v_dushe
я рад, что каталонский кабинет пустился во все тяжкие, молодцы, позориться так позориться, до конца!
У тебя хоть отдых бывает???🤡
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nike of FW
Ничего не будет
1 Он не смуглый
2 Футболка не сливочная
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ansu Fati
Ответ Real_v_dushe
я рад, что каталонский кабинет пустился во все тяжкие, молодцы, позориться так позориться, до конца!
В чем заключается позор? В обвинениях без доказательств?))
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real_v_dushe
я рад, что каталонский кабинет пустился во все тяжкие, молодцы, позориться так позориться, до конца!
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий