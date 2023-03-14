10 комментариев

🆘 «Барселона» пожаловалась на поведение фанатов «Бильбао» в Комиссию Испании по борьбе с насилием. Болельщики оскорбляли не только клуб, но и Гави
В Испании аномальная жара.
«Барса» обратилась в Комиссию Испании по борьбе с насилием, потребовав начать расследование оскорблений болельщиков «Атлетика» на воскресном матче.
Напомним, что на стадионе скандировали: «####й «Барсу» и «Гави - дебил».
Также каталонцы настаивают на наказании за «дождь банкнот», который устроили фанаты «Бильбао». Клуб аргументирует претензии неуважением презумпции невиновности в деле Негрейры, потому что «Барселона» остается невиновной до тех пор, пока вина не будет доказана.
Напомним, что прокуратура подала иск на «Барселону» по делу о возможной коррупции в судействе.
Справедливо?
1 Он не смуглый
2 Футболка не сливочная