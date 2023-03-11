И не только ей.

Испанская прокуратура официально обвинила «Барселону» в коррупции и выплатах бывшему вице-президенту судейского комитета Испании.

Бывшим президентам «Барселоны» Жозепу Бартомеу и Сандро Роселю также предъявлены обвинения в коррупции.

Помимо «Барсы», прокуратура обвиняет в преступлении Негрейру, а также бывших директоров клуба Оскара Грау и Альберта Солера. Фигурантам дела вменяется в вину коррупция между физическими лицами в сфере спорта, недобросовестное администрирование и фальсификация документов.

«Барселона» заявила: «Версия прокуратуры есть не что иное, как абсолютно предварительная следственная гипотеза. «Барселона» повторяет, что никогда не покупала судей и не пыталась влиять на их решения».

Клубу грозит понижение в классе или ликвидация, если вину по делу о судьях докажут. Эксперты по юриспруденции считают, что «Барселона» в случае доказательства вины будет приговорена к штрафу, а более серьезные последствия маловероятны.