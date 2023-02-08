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Два игрока «Барсы» серьезно помогают Дембеле интегрироваться в команду. Раньше Усман общался только с французами

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Назначение Хави на должность главного тренера «Барселоны» изменило отношение Дембеле к команде как на поле, так и за его пределами.

По информации Catalunya Radio, до Хави Дембеле общался только с французами из «блауграны», но ситуация меняется. Усман открывается перед одноклубниками.

Недавно он подружился с Гави и Педри. В матче против «Севильи» теплые отношения между игроками были видны особенно ярко – Гави, празднуя свой гол, побежал к трибунам, чтобы обняться с травмированным французом.

Юные полузащитники «Барселоны» также очень помогают Дембеле с изучением испанского, теперь Усман может свободно общаться с прессой.

Пару лет назад в матче против той же «Севильи» Лео Месси пришлось объяснять судье, что Усман не говорит по-испански, поэтому француз просто не мог оскорбить арбитра. Тогда даже экс-тренер «блауграны», Вальверде, признавался, что ему трудно говорить с Усманом по-испански.

Дружба с Педри и Гави поможет Дембеле прогрессировать на поле?

7 комментариев

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Gurban Orazly
Будущие капитаны.
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med-a-lion
Ответ Сулейман Хасанов
Молодцы конечно, но почему он не учил испанский
потому что он был юный чернокожий охламон и разгильдяй, которому все очень легко давалось. хави молодец, что смог его мотивировать, но и усман молодец, что в принципе на мотивированность был способен. я честно говоря, поставил на нем крест, сколько таких талантливых лентяев было, и сколько из них внезапно брались за ум? так с ходу и не припомнить никого
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TAGAY
Ответ Сулейман Хасанов
Молодцы конечно, но почему он не учил испанский
чел, элементарно тактические навыки за эти 15+ лет в футболе не научился, думаешь испанский за 5 лет научится? мозгов у него не хватит!
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TAGAY
18 и 20 летние пацаны учат 25 летнего мужика как жить) а должно было быть наоборот)
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& Co1366
красавчики Гави & Педри!
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Сулейман Хасанов
Молодцы конечно, но почему он не учил испанский
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Игорь Климов
Молодцы Гави и Педри, что поддерживают Дембеле.
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