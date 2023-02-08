Два игрока «Барсы» серьезно помогают Дембеле интегрироваться в команду. Раньше Усман общался только с французами

Назначение Хави на должность главного тренера «Барселоны» изменило отношение Дембеле к команде как на поле, так и за его пределами.

По информации Catalunya Radio, до Хави Дембеле общался только с французами из «блауграны», но ситуация меняется. Усман открывается перед одноклубниками.

Недавно он подружился с Гави и Педри. В матче против «Севильи» теплые отношения между игроками были видны особенно ярко – Гави, празднуя свой гол, побежал к трибунам, чтобы обняться с травмированным французом.

Юные полузащитники «Барселоны» также очень помогают Дембеле с изучением испанского, теперь Усман может свободно общаться с прессой.

Пару лет назад в матче против той же «Севильи» Лео Месси пришлось объяснять судье, что Усман не говорит по-испански, поэтому француз просто не мог оскорбить арбитра. Тогда даже экс-тренер «блауграны», Вальверде, признавался, что ему трудно говорить с Усманом по-испански.

Дружба с Педри и Гави поможет Дембеле прогрессировать на поле?