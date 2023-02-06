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Альба – лучший! Оценки игроков «Барселоны» за матч против «Севильи»

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В 20-м туре Ла Лиги «Барселона» принимала на «Камп Ноу» «Севилью».

За пару часов до встречи «Мадрид» в параллельном матче уступил «Мальорке», каталонцы даже подкололи своего принципиального соперника в соцсетях. После неудачи «сливочных» победа в игре с «Севильей» могла подарить команде Хави отрыв от «сливочных» на восемь очков.

Возможно, эта мысль немного давила на игроков «Барсы», ведь матч для них начался трудно и даже печально. На 8-й минуте Бускетс травмировал голеностоп и был заменен на Кессиэ. Уже во второй половине встречи Франк отдал голевую передачу на Альбу, который открыл счет на 58-й минуте.

На 70-й минуте подопечные Хави разыграли симпатичную комбинацию. Рафинья получил мяч на фланге, вошел в штрафную и покатил на Гави. Обладатель шестого номера забил свой первый гол с шестеркой на спине. Точку в матче через девять минут поставил Рафинья. Альба с края штрафной покатил мяч к вратарской, куда в мгновение примчался бразилец и замкнул передачу Жорди.

Итоговый счет – 3:0. «Блауграна» справилась с давлением и увеличила свое преимущество в турнирной таблице до восьми очков.

Оценки игроков «Барселоны» за матч против «Севильи» 

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6 комментариев

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Ахмедияр Алланиян
До гола я думал о замене Албу но он гол + ассист Рафинья огонь и шикарный пас Киссе все молодцы про обороны не надо слов
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Ramal Ali
Ответ Великий Токарча
Ууууууух, Барса-МЮ вполне тянет на лигачемпионовскую афишу.
Да жаль что оба поздно проснулись
0
0
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Shoxruh Abdunazarov
Ответ Великий Токарча
Ууууууух, Барса-МЮ вполне тянет на лигачемпионовскую афишу.
Даже финальную
0
0
0
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Narir Shah
Хороший матч провел Хорди, заслуженно лучший
+2
0
+2
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прощай Роналду
Отлично подменил Бальде, так держать старина Жорди!
+2
0
+2
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Великий Токарча
Ууууууух, Барса-МЮ вполне тянет на лигачемпионовскую афишу.
+2
0
+2
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