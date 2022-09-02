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«Я чувствовал, что этот день наступит»: первые слова Бельерина после возвращения в «Барсу»

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Новичок "Барсы" Эктор Бельерин дал первое интервью в новом клубе.

«Для меня этот день очень важен. Я чувствовал, что однажды этот день наступит», — сказал Эктор Бельерин по прибытии в «Барселону».

«Я пока не смог поговорить с Хави, но я приехал в «Барсу», чтобы бороться за все. Я хочу делать свою работу с максимальным энтузиазмом и тем более делать это на «Камп Ноу»…

Я исполняю мечту, которая была с тех пор, как я был маленьким».

Бельерин подписал с «Барсой» однолетний контракт в качестве свободного агента.

Эктор присоединился к «Ла Масии» в 2003 году и провел восемь лет в клубе, прежде чем уйти в академию «Арсенала», где в итоге и состоялся его профессиональный дебют.

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