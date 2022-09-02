«Я чувствовал, что этот день наступит»: первые слова Бельерина после возвращения в «Барсу»

«Для меня этот день очень важен. Я чувствовал, что однажды этот день наступит», — сказал Эктор Бельерин по прибытии в «Барселону».

«Я пока не смог поговорить с Хави, но я приехал в «Барсу», чтобы бороться за все. Я хочу делать свою работу с максимальным энтузиазмом и тем более делать это на «Камп Ноу»…

Я исполняю мечту, которая была с тех пор, как я был маленьким».