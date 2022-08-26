Оливер Кан объяснил свое поведение на жеребьевке ЛЧ. Говорит, что не смеялся над «Барсой»

«Барселона» второй сезон подряд попадает в одну группу с мюнхенской «Баварией» в Лиге чемпионов.

Когда стало ясно, что каталонцы вновь встретятся с немецким Рекордмайстером, оператор трансляции поймал потрясающий кадр, он смог запечатлеть ухмыляющегося генерального директор «Баварии» Оливера Кана.

Испанские СМИ утверждали, что легенда вратарского цеха явно издевался над каталонцами, вспомнив результаты последних матчей между «Баварией» и «Барселоной».

Сам Оливер Кан в интервью изданию Bild заявил, что его реакция была неверно понята:

«Эта интерпретация полностью взята из воздуха. Роберт Левандовски ушел от нас в «Барселону» всего несколько недель назад. Теперь жеребьевка снова сводит нас в групповом этапе Лиги чемпионов. Я улыбнулся из-за таких странностей футбола! Я очень уважаю «Барселону» и Роберта».

Летом «Барселона» существенно усилилась, так что в этот раз «Баварии» будет не так просто, как в прошлых матчах против каталонцев.

В любом случае нас ждет жаркая битва!