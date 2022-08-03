Оскар Мингеса эмоционально попрощался с «Барселоной»

Оскар Мингеса вчера стал новым игроком «Сельты», подписав контракт с клубом на четыре сезона. Защитник попрощался с «Барселоной» в социальных сетях, он провел 15 лет в составе «сине-гранатовых».

Мингеса поблагодарил «Барсу» за то, что сформировала его как профессионала, а также посвятил несколько слов Роналду Куману, при котором дебютировал в первой команде.

«Спустя 15 лет пришла пора прощаться с клубом, где я вырос и стал тем, кем являюсь сегодня. Я очень благодарен всем: тренерам, футболистам, физиотерапевтам, представителям клуба, тренерам в Ла Масии, Куману, который дал мне шанс исполнить свою мечту и сыграть с лучшими футболистами мира, спасибо всем-всем, кто вносит свой вклад в команду. Я был очень счастлив в «Барселоне» и всегда буду благодарен клубу! Спасибо, кулес!», - написал Мингеса в социальных сетях.

Завершив свой этап в «Барселоне», Мингеса постарается добиться успеха в «Сельте».