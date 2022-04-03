«Камп Ноу» встретил Ракитича овациями

Иван Ракитич сегодня представляет «Севилью», но с 2014 по 2020 год он был игроком «Барселоны», поэтому болельщики на «Камп Ноу» тепло его встретили. Хорвату были устроены овации во время разминки.

Его профессионализм никогда не ставился под сомнение, в составе «Барсы» Ракитич завоевал 13 трофеев, сыграл 310 матчей, став четвертым иностранцем с наибольшим количеством матчей в истории клуба – его опережают только Месси, Алвес и Маскерано.

Последние свои матчи на «Камп Ноу», будучи игроком «Барсы», Ракитич провел без публики на трибунах из-за пандемии, но в предыдущие несколько раз, когда он возвращался на стадион в составе «Севильи», болельщиков все еще не было на трибунах, и только сегодня они смогли воздать Ракитичу должное.