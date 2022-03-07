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«Нужно строить команду вокруг таких талантов, как Фил»: Джеррард хочет сохранить Коутиньо в «Астон Вилле»

Стивен Джеррард Стивен Джеррард
Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо
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Тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард подтвердил, что хочет видеть Филиппе Коутиньо в своей команде в будущем сезоне. Для этого английский клуб должен выплатить «Барсе» 40 млн евро.

За семь матчей в АПЛ Коутиньо отметился 3 голами и 3 ассистами.

«Наши нападающие Олли Уоткинс и Дэнни Ингс хотят видеть его рядом с собой, потому что у них сложился отличный тандем. Я не влияю на стоимость трансферов или зарплаты, все, что я могу – высказать свое мнение руководству клуба. Они смотрят матчи и видят, на что способен Фил, решение за ними».

Джеррард провел с Коутиньо пять лет в «Ливерпуле» в качестве товарища по команде, а сейчас, в качестве тренера, он отмечает хорошую форму бразильца.

«Фил в отличной форме. Думаю, что в матче с «Саутгемптоном» он показал тот уровень, который демонстрировал в «Ливерпуле». Остальные игроки также довольные его появлением. Он адаптировался в команде, он улыбается, а это главное. Если мы хотим добиться наших целей, то нам нужно строить команду вокруг таких талантов, как Фил. Когда он на пике формы, то является высококлассным игроком».

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