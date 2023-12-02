Особые раскраски болидов «Ф-1» – 😍 Вот все шедевры 2023-го – как же хорош «Макларен»!

Наслаждаемся.

2023-й в «Формуле-1» запомнился безумными победными рекордами Ферстаппена и «Ред Булл», громким завоеванием США, ревущим Гран-при Вегаса и валом селебрити на стартовой решетке почти каждого Гран-при.

И все это едва не оттенило главных гоночных звезд и випов – болиды. Они в этом году почти все оказались очень красивыми – в нашем рейтинге постоянных ливрей вышло все так сложно и плотно, что многолетний обладатель одной из самых стильных раскрасок «Ред Булл» оказался только в середине, а фаворит 2022-го «Макларен» вообще отъехал в конец.

Тем не менее, английская команда восполнила спорный постоянный дизайн экспериментальными временными – только ребята из Уокинга перекрасили машину под десяток раз! Собрали все особенные праздничные раскраски – посравнивать и понаслаждаться.

Ладно, начнем с еще одного провала «Макларена» – спонсорской ливреи одного производителя виски с его фирменным орнаментом для Гран-при Вегаса. Лучше не стало.

Фактически это просто брендированная версия «стелс-режима» для Гран-при Японии и Сингапура – часть спонсорской кампании с Google по рекламе бразуера Chrome.

Еще одна такая коллаборация – хром для Гран-при Великобритании с отсылкой на старый дизайн еще времен сотрудничества с «Мерседесом».

Но все-таки одна ливрея перебила даже «хром» – празднование триумфа «Тройной золотой короны автоспорта» на Гран-при Монако.

Раскраска объединила в себе цвета победившего на «Инди-500» в 1972-м «Макларена» (первый раз в истории команды), победу на Гран-при Монако Алена Проста в 1982-м и черный от F1 GTR, победивший на «24 часах Ле-Мана» 1995-го.

«Камуфляжный» «Альпин» в честь коллаборации британского бренда одежды Palace и итальянского поставщика экипировки Kappa на Гран-при Вегаса тоже вышел слабо отличимым от обычного дизайна команды.

Французы использовали и кое-что поярче: спонсорские цвета BWT для Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии.

А вот необычное: неоновый дизайн «Альфа Ромео» для Гран-при Бельгии.

Даже жаль, что из-за облачной и дождевой погоды машина выглядела просто вымазанной флуоресцентной краской для тестов.

Еще «Альфа Ромео» представила особую раскраску для Вегаса – очень черную, с узорами из мастей карт.

Главным же дизайном итало-швейцарцев стал национальный флаг во всю машину на Гран-при Италии!

А «Ред Булл» представил особые ливреи для всех Гран-при в США, вынеся возможность раскрасить чемпионскую машину на конкурс среди фанатов!

На Гран-при Вегаса вышло очень много отсылок к картам, рулеткам и казино.

На Гран-при Майами победила тема волн.

А на Гран-при США – звезды и флаг, как у техасских рейнджеров.

В звездно-полосатом дома на Гран-при США гонялся и американский «Хаас»!

Особую звездно-полосатую машину на Гран-при США привез и «Уильямс».

Также англичане с американскими владельцами отметились особым раскрасом и на Гран-при Вегаса.

И на домашнем Гран-при Великобритании – в честь своего 800-го этапа.

Но самое заметное переодевание приберегли для Гран-при Сингапура, Японии и Катара – «Уильямс» облачился в легендарные цвета одного из спонсоров Gulf.

«Альфа Таури» переоделась на финальные два этапа сезона в Вегасе и Абу-Даби в зебровое – под капсульную модную коллаборацию с с дизайнером Брендоном Монро: это его фирменный узор.

И куда же без «Феррари»? Исторический желтый в честь долгожданного триумфа на «24 часах Ле-Мана» – для домашнего Гран-при Италии.

И не менее исторический американский белый – для Гран-при Вегаса!

Без уникальных дизайнов обошлись только «Астон Мартин» и «Мерседес». А какая ливрея впечатлила вас больше всех?