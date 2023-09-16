Незаметный момент Гран-при Сингапура.

Как вы думаете, что пилоты «Формулы-1» делаю, когда у них чешется нос во время гонки на скорости под 300 км/ч?

Камера в шлеме Льюиса Хэмилтона во время Гран-при Сингапура записала ответ: они просто ждут ровного отрезка, открывают визор и пытаются по-быстрому почесаться:

А ведь действо разворачивается во время схватки за топ-5 самой трудной гонки сезона – при температуре в районе 30 градусов, влажности под 80%, в ночь и на бесконечных техничных сектах. Заезд считается настоящей пытку, за которую пилоты теряют по 3-4 кг жидкости. Причем малейшую ошибку карает близость к барьерам – заезд по Сингапуру ни разу не заканчивался без выезда автомобиля безопасности.

И в этот раз секундная потеря концентрации и ошибка на пару сантиметров стоила напарнику Хэмилтона Джорджу Расселлу финиша на подиуме – №63 просто улетел в барьеры после легкого тычка колесом в стену!

Эти люди – действительно словно из академии профессора Ксавье.