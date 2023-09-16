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Стильный пилотаж от Льюиса Хэмилтона: почесал нос на скорости 300 км/ч во время труднейшей гонки сезона «Ф-1»

Гран-при Сингапура
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Формула-1 Формула-1
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Авто Авто

Незаметный момент Гран-при Сингапура.

Как вы думаете, что пилоты «Формулы-1» делаю, когда у них чешется нос во время гонки на скорости под 300 км/ч?

Камера в шлеме Льюиса Хэмилтона во время Гран-при Сингапура записала ответ: они просто ждут ровного отрезка, открывают визор и пытаются по-быстрому почесаться:

А ведь действо разворачивается во время схватки за топ-5 самой трудной гонки сезона – при температуре в районе 30 градусов, влажности под 80%, в ночь и на бесконечных техничных сектах. Заезд считается настоящей пытку, за которую пилоты теряют по 3-4 кг жидкости. Причем малейшую ошибку карает близость к барьерам – заезд по Сингапуру ни разу не заканчивался без выезда автомобиля безопасности.

И в этот раз секундная потеря концентрации и ошибка на пару сантиметров стоила напарнику Хэмилтона Джорджу Расселлу финиша на подиуме – №63 просто улетел в барьеры после легкого тычка колесом в стену!

Эти люди – действительно словно из академии профессора Ксавье.

Расселл обменял подиум на стену на последнем круге – не вынес горячки гонки за победу и давления Хэмилтона!

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1 комментарий

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Рнпрл Аари
Выглядит конечно мило наверное пот набежал,. но ооочень рисковал он в этот момент.
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