Немного о Пьере Гасли.

Чем вам запомнился новичок «Альпин» Пьер Гасли? Возможно, победой на Гран-при Италии 2020-го, или провалом в «Ред Булл», или совместными гонками с Даниилом Квятом, смешными моментами в Drive To Survive, всевозможными скандальными заявлениями еще с молодежных серий…

Да, в этом смысле Пьер вообще не поменялся. В этом сезоне «Формула-1» записывала ролики со смешными опросами гонщиков – про необычные стрижки, слезы за фильмом и так далее. Одним из тем стали «неловкие прозвища».

Другие гонщики рассказывали об истории прозвищ вроде «Чили» (Карлос Сайнс), «Пивной полицейский» (прозвище Ника де Вриса от «Мерседеса» за удивление корпоративной культуре выпивки), «Эсти-бести» (Эстебан Окон), «У Ланса муравьи в штанах» (Lance has ants in his pants, Ланс Стролл)

А Пьер – подумал…

И выдал – «трехногий».

И начал ржать!

«Да ты гордишься» – отметила интервьюер.

«Это не неловкое прозвище, оно неплохое. Но вы проигрываете его так, словно оно неловкое!»

Голос за кадром – «только ты себя так называешь!»

«Это не правда!»

Все это – для официального канала «Формулы-1». Ролик посмотрели 1,7 млн раз.

Теперь вы знаете Пьера Гасли чуть… Ближе.

Фото: formula1.com