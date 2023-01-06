Китайский гонщик «Ф-1» ярко отметил сделку с Dior: сетом с розовыми машинами, в пушистой куртке и огромных шароварах

Отличная конкуренция для Хэмилтона.

Льюис Хэмилтон модными экспериментами немного сломал обычный вид «Формулы-1»: теперь мода проникает все глубже и глубже. Шарль Леклер регулярно участвует в фотосетах для модных домов и журналов, Пьер Гасли на каждую гонку приходит в новых кроссовках и с новой сумкой Louis Vuitton, но все-таки главный модник «новой волны» – дебютант из «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюй.

Когда он только пришел в «Ф-1» год назад, всех удивила демонстрация его грандиозной коллекции кроссовок:

«Не могу посчитать, сколько у меня пар. Постоянно слежу за новыми продажами, – рассказывал он GQ. – Как гонщик «Ф-1», многие бренды нельзя носить [из-за спонсорских контрактов], но я все равно могу их собирать.

Любил моду с детства. Всегда сперва выбирал обувь, а потом все остальное. Обувь – всегда первое дело. Отлично видеть, как в паддоке Хэмилтон приносит моду на гоночный трек. Знаете, многие говорят, что гонки – это только тренировки. Приятно видеть, как Льюис наслаждается жизнью и хорошо справляется в машине.

Чувствую, я был что-то вроде второго такого парня, кто привнес в паддок чувство моды.

Кто меня всегда вдохновлял? Рик Оуэнс (основатель собственного бренда Rick Owens – Sports.ru). Для меня он один из самых вдохновляющих в истории. Мне очень нравится одеваться во все черное или черно-белое. Я на самом деле не слишком котирую цветастые штуки. Я люблю вещи, которые можно одеть и носить когда угодно, а не только на прогулку с собакой или на модное шоу».

А в межсезонье, кажется, Чжоу сделал огромный прыжок на встречу мечте: получил контракт посла бренда Dior. Правда, сделку пришлось дополнить ярким фотосетом на розовом фоне:

К цели и славе он последовательно шел весь год – за 2022-й он появлялся в Madame Figaro:

Журнале Leon:

И на первой странице китайской версии Sports Illustrated – журнале Champion:

Хэмилтону стоит беспокоиться за трон главного модника?

Фото: https://www.instagram.com/zhouguanyu24/