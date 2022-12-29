Фотоитоги 2022-го от Льюиса Хэмилтона: битва с тушканчиком, ванна с напарником по «Мерседесу», средний палец с кольцом «счастье»

Лучшие моменты года из жизни семикратного чемпиона «Ф-1».

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон прославился еще и активной жизнью за пределами гонок: он дизайнит одежду, запускает кинокомпанию, пишет музыку, занимается бизнесом (от сети веганских ресторанов до доставки еды Zapp) и бесконечно ездит между Гран-при по модным показам и крупнейшим мегаполисам.

Чем же год запомнился ему больше всего? Льюис собрал главные моменты 2022-го в одном посте в соцсетях:

№1 – ночные посиделки с друзьями:

№2 – любимое занятие чемпиона: рассекание волн

«Это мой любимый спорт: никаких телефонов, сливаешься с природой, и сильнее чувствуешь связь с миром. Самое лучшее ощущение, которое только может быть, правда.

Вообще я просто сумасшедший, потому что постоянно пытаюсь забраться на самые высокие волны. Стараюсь пройти под волной, забраться на нее, сместиться сверху вниз. Хотя понятно, что у меня не получается. И больше мне приходится плавать».

№3 – совместное охлаждение в ванной с напарником Джорджем Расселлом после одной из особенно горячих гонок:

№4 – возврат к практике игры на гитаре:

№5 – встреча с японским дизайнером Такаси Мураками, рисующим принты для бренда одежды чемпиона +44:

№6 – битва с тушканчиком в африканской пустыне:

№7 – послание критикам словами «счастье»:

№8 – активное почесывание пса на съемках рекламы для своей фирмы по доставке продуктов Zapp:

И №9 – Большой каньон:

«В этом году было много поводов праздновать. Легко сосредоточиться на негативе, но надо помнить хорошее, а хорошего произошло очень много.

Я наконец совершил путешествие по Африке и увидел ошеломительное количество красоты. Появился [бренд] +44. [Псу] Роско исполнилось десять лет.

Важно направлять себя к свету, быть открытыми и снимать внутренние ограничители.

Давайте проявлять сочувствие к себе, другим, нашему миру. Спасибо всем за любовь, энергию и страсть в 2022 году. Я горжусь всеми нами и болею наш общий успех в 2023-м», – подписал все это семикратный чемпион «Формулы-1».

Фото: instagram.com/lewishamilton