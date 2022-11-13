У «Мерседеса» снесен крупный криптоспонсор – ударом партнера другой команды «Ф-1». Чемпионы даже поменяли ливрею

Биржевые разборки и их гоночные последствия.

В мире криптовалют паника и взрывы: третья по объему активов и торгов биржа FTX потонула за пару дней, обвалила стоимость биткоина и ряд стейблкоинов (криптовалют с привязкой к доллару) и подала на банкротство. Ее деятельность уже расследуют финансовые регуляторы США, а экономические эксперты опасаются последствий для всего рынка: вдруг цепочка неплатежей обвалит еще кого-нибудь.

Зацепило и «Формулу-1»: перед Гран-при Сан-Паулу «Мерседесу» пришлось расстаться с наклейками FTX – они целый год (с 26 сентября 2021-го – то есть с Гран-при России) занимали приличное пространство на машине:

А теперь W13 слегка разгрузился:

Реакция восьмикратных чемпионов закономерна: ведь FTX пока «временно» приостановил выплаты и сбор денег клиентов, и рекламировать биржу было бы странно для такой могучей топовой команды. К тому же, и расследования в их адрес немножечко вредят и имиджу «Мерседеса» – ведь зрители-то видят на машине те же логотипы, что и в негативных новостях.

«С этого уик-энда мы откажемся от лого, а дальше последим за тем, как развернутся события», – прокомментировала команда. Биржа также пропала и из раздела «партнеры» на официальном сайте – теперь там 404 по старому адресу.

Сколько денег потеряет «Мерседес»? Сумма контракта с FTX не раскрывалась, но сходный по размерам «Ред Булл» подписал «рекордную криптоспонсорскую сделку» с биржей Bybit на $50 млн в год – вероятно, восьмикратные чемпионы зарабатывали не сильно меньше. Ведь FTX как раз не жалел денег на продвижение: брендинг всей MLB и выкуп названия арены баскетбольного «Майами Хитс» за $135 млн.

В прошлом году «Мерседес» и почти без учета денег биржи (она присоединилась только в финальной четверти сезона) получил прибыль до налогов в $99 млн, так что смертельного удара по финансам не будет.

Однако с точки зрения чистого образа это фееричная история: у «Мерседеса» фактически выбила спонсора компания Binance, поддерживающая конкурентов – «Альпин».

Binance атаковала FTX в стиле рейдерского захвата, но в итоге отказалась от поглощения конкурента – вылезло проблем на миллиарды

Если очень коротко, спонсор «Мерседеса» упал невероятно быстро – и фактически его в пару кликов обвалил владелец Binance (и бывший партнер основателя FTX Сэма Банкмана-Фрида.

2 ноября авторитетное криптоиздаие CoinDesk выпустило расследование насчет устойчивости FTX: оказалось, что около 40% от активов личного фонда Банкмана-Фрида Alameda Research приходится на токены FTT, выпущенные биржей FTX. И это только доля от общих активов на $14,6 млрд – при сравнении с чистыми активами компании за вычетом займов на $8 млрд запасы FTT на балансе составляли уже почти 90%.

При этом на момент публикации CoinDesk всего токенов обращалось только на $5 млрд – почти на одном уровне с личными запасами владельца. Следовательно, при любой попытке продать часть активов Alameda FTT ждало бы падение курса – а вместе с ним и мощная просадка и FTX, и частного фонда. А еще это значит, что основателю биржи фактически нечем было спасать свое творение: ведь при стороннем сбросе активов его личное состояние страдало бы ровно так же.

За три дня после публикации текста CoinDesk FTX столкнулся с криптоаналогом «набега вкладчиков», а курс FTT просел на 7%.

А затем 6 ноября основатель Binance Чанпэн Чжао публично объявил о единовременной продаже $580 млн в токенах FTT из-за вскрывшихся рисков.

К 8 ноября курс токена просел еще на 80% с 1 ноября, общий объем изъятий достиг $6 млрд. FTX ограничила вывод денег, приостановила регистрацию новых клиентов и обратилась с Binance за помощью. Предполагалось слияние, но набег вкладчиков продолжился, а курс упал еще на 17%.

9 ноября Binance отказался от сделки из-за вскрывшихся фактов расследования связи FTX и Alameda со стороны американской Комиссии по ценным бумагам и биржам и Минюста США. Ведь в мае 2022-го за похожее создателя Terra/Luna До Квона объявили в международный розыск. Есть за что: похоже, в процессе транзакций «пропало» $1-2 млрд.

Выяснилось, что биржа еще и выдавала фонду деньги клиентов в виде займов, а получала в залог собственные токены – Чжао так демонстративно и заявил об этом в твиттере: «Два больших урока: 1) Никогда не используй свой же токен в качестве залога, и 2) Не используй заемные средства, если управляешь криптобизнесом».

В итоге FTX потеряла 8 млрд и нуждается в $4 млрд, чтобы просто оставаться платежеспособной. Потому дело и кончилось (пока что) подачей на банкротство.

И да, со стороны ситуация выглядит так, будто владелец Binance воспользовался вскрывшейся уязвимостью и устроил классическую рейдерскую атаку – вот как его действия комментируют эксперты-экономисты для Forbes:

«Сейчас Binance поступает, как в свое время поступал Джон Рокфеллер, который скупал более мелкие нефтяные компании в разгар кризиса», – высказался CEO компании UniWeb Digital Agency Дониер Гаибов.

«Большинство профессионалов сходятся во мнении, что это был намеренный «слив». У Чанпэна Чжао 100% есть прямой контакт Банкман-Фрида, и этот вопрос можно было при желании решить за закрытыми дверями, но Чжао намеренно не стал этого делать. Публичные действия главы Binance уничтожили одного из сильнейших конкурентов (FTX), серьезно обескровили главного конкурента и еще попутно привели к ликвидации позиций примерно на миллиард долларов. Слишком хорошо, чтобы быть случайностью. Безусловно, FTX сами себя загнали в такую ситуацию, но все можно было решить с куда меньшими потерями», – прокомментировал независимый трейдер Рус Галеев.

Однако реальные проблемы FTX оказались еще грандиознее, и тратить миллиарды на поглощение и спасение конкурента уже перестало выглядеть нужным: ведь после падения и банкротства одной крупной биржи куда пойдут все ее клиенты? Зачем рисковать деньгами и репутацией, если можно отхватить часть аудитории и почти бесплатно?

А у «Мерседеса» освободилось привлекательное пространство на болиде – ради новых сделок под реванш в 2023-м.