Шеф «Мерседеса» в «Ф-1» грозился срезать бензопилой часть болида ради скорости на прямых. Оказалось, он не шутил

Новый облик болида Хэмилтона в Саудовской Аравии.

Первая гонка нового сезона «Формулы-1» в Бахрейне удивила фанатов Льюиса Хэмилтона и восьмикратных чемпионов мира. Впервые с 2014-го «Мерседес» и близко не претендовал на победы, проигрывал «Ред Булл» и «Феррари» по полсекунды с круга, страдал на прямых и попал на подиум исключительно благодаря синхронному сходу Макса Ферстаппена и Серхио Переса.

После финиша шеф восьмикратных Тото Вольфф открыто обозначил главный недостаток болида – вместе с направлением решения проблемы методом приложения бензопилы.

«Убрать лобовое сопротивление легко: просто берешь бензопилу и крошишь заднее крыло на мелкие кусочки. Так мы и поступим. Пожалуй, мы перебрали с крыльями. Лобовое сопротивление слишком большое – просто потому, что в данный момент нам недостает деталей. Ситуация со скоростью на прямых наполовину или чуть больше сводится к крыльям. Но необходимо сделать все возможное и по части силовой установки».

Оказалось, он не шутил: вот как W13 предстал на Гран-при Саудовской Аравии в Джидде:

Только посмотрите: формы антикрыльев в точности совпадают – кроме маленькой кромки сверху. Ее словно и правда снесли лезвием!

Радикальный подход – Тото абсолютно безжалостен.

Вот бы остальные проблемы – с галопированием, сцеплением и нехваткой прижимной силы – решались бы так же.

Фото: https://twitter.com/AlbertFabrega; globallookpress.com/HOCH ZWEI