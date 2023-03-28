А могло все закончиться массовой дракой.

Питерские и московские армейцы решили во вторник не мучить никого овертаймами (хотя такой шанс был) – и уложили не самую однозначную игру в 60 минут. СКА удалось взять реванш – и теперь серия затянется минимум на 5 матчей. По итогам первых двух явного фаворита назвать сложно, хотя ЦСКА даже в проигранный вечер выглядел как-то сверхуверенно.

ЦСКА сломал себе игру удалениями. И большинством

Новый матч для московской команды был уже 16-м за последние 34 дня. График просто сумасшедший, и, с учетом воскресной победы, ЦСКА мог позволить себе сыграть вторым номером, половить соперника на качественных контратаках. Но, во-первых, у этого состава, кажется, абсолютно сумасшедшая физика, а во-вторых, тренерский штаб Федорова не ищет легких путей. И гости решили забрать инициативу себе с первых же минут.

И ведь получилось: в первом периоде москвичи действовали лучше СКА – пусть не без ошибок (один выход Гусева на Рейдеборна чего стоит), но диктовали игру. Гол Светлакова после затяжной позиционной атаки выглядел абсолютно логичным – казалось, что он будет не единственным. Питерские хоккеисты, которым нужно было отыгрываться, создавали меньше и не всегда успевали за соперниками. Два удаления СКА во втором периоде – на 25-й минуте и 28-й – в целом про это.

У ЦСКА была отличная возможность реализовать хотя бы одно большинство и уйти в отрыв: но своими возможностями гости пользовались так вальяжно, что не только не забили, но и едва не получили по голу в свои в каждом из случаев. Их ошибки на чужой синей линии выглядели дико.

«Пару моментов мы не совсем правильно распорядились шайбой. – нашел другие слова Сергей Федоров после матча. – И в общем-то не смогли после этого конвертировать те моменты, которые создали – а создали достаточно, чтобы и сравнять, и выйти вперед. Наверное, пасы поперек [ в чужой зоне] надо отменить».

Вот где-то там, на большинстве ЦСКА, и произошел слом – москвичи просто не поняли, что одного гола им может не хватить. Действовали с одной стороны с преимуществом, а с другой – с регулярно проскальзывающими ошибками. А когда дошло, что в этот вечер еще и удаляют за любое нарушение, было уже поздно – 1:1.

Вторую шайбу от СКА гости пропустили не в меньшинстве, а в равных составах. А вот возможный камбэк испортили как раз двумя удалениями в последней десятиминутке матча. Кажется, прошлый матч без свистков несколько разбаловал ЦСКА.

СКА не пугает счет 0:1. Он почти всегда отыгрывается

Пока в серии наметилась одна тенденция – ЦСКА забивает первым, но потом дает сопернику вернуться. И если в первый раз это не сказалось на результате (только на длительности матча), то во второй – эти игры привели к победе СКА. Причем в какой-то момент казалось, что петербуржцы два дня назад выглядели даже лучше и увереннее.

Вообще команда Ротенберга уже не в первый раз в этом плей-офф пропускает первой и потом все равно берет свое. В первом раунде было два случая, когда минчане открывали счет, но СКА отыгрывался почти моментально и побеждал. В серии с «Торпедо» тоже было два матча, в которых нижегородцы быстро повели, однако им это не помогло.

Вот и теперь петербуржцы – пусть и не так быстро, как в первых двух раундах, но все равно – нивелируют преимущество соперника и берут свое.

Пожалуй, это говорит об одном: у Питера – хороший командный ресурс, позволяющий прибавлять по ходу игр. Хотя сами хоккеисты и тренеры наверняка были бы рады забивать первыми.

Вообще СКА и в регулярке отличался тем, что мог проводить далеко не лучший матч, но потом включался на полную и добивался победы. Сегодня эта история повторилась.

Вратари – Николаев и Рейдеборн – провели отличный матч

Если брать игру голкиперов, то во вторник к ним нареканий быть не должно. Все пропущенные голы – на совести обороняющихся полевых, но никак не Дмитрия Николаева с Адамом Рейдеборном.

23-летний вратарь СКА так начал этот плей-офф, что заставил хвататься за сердце всех питерских болельщиков: в первом же матче против Минска уверенно пустил 4, а армейцы проиграли 4:6. Ему повезло, что тренерский штаб не стал метаться после неудачи и продолжил доверять Николаеву (хорошо, что дедлайн был в декабре).

Да, были еще игры, которые Дмитрию не особо хочется вспоминать, но в целом по плей-офф он выглядит как вратарь, с которым можно играть в финале Кубка Гагарина. Во всяком случае против действующего чемпиона он надежен: 78 сэйвов за 2 матча при 4 пропущенных – достойный результат.

У шведского вратаря ЦСКА перед весной-2023 было побольше кубкового опыта в КХЛ, чем у Николаева, но при этом столько же критики в адрес. Но и он показал, что даже при лимите в 3 легионера в следующем сезоне, уже сейчас стоит подумать над продлением его контракта.

ЦСКА потерял Плотникова по ходу матча – возможно, надолго

Еще одна печальная новость для ЦСКА (помимо результата и низкой реализации моментов) – травма Сергея Плотникова. Сначала он у борта, стоя на коленях, получил в плечо от Захара Бардакова, а затем Дмитрий Яшкин после вбрасывания дважды толкнул его клюшкой. Дело было в третьем периоде – Сергей сразу отправился в раздевалку в сопровождении врача и на площадке больше не появлялся.

Вполне возможно, что именно этот момент стал причиной стычки после матча. Сразу после финальной сирены Даррен Дитц резко завелся и попытался навалять Яшкину.

Случилось это в момент, когда все игроки команд вышли на лед, но массовой драки удалось избежать – в первую очередь благодаря тому, что хоккеисты не горели желанием затевать ледовое побоище.

Что с Плотниковым и насколько серьезна его травма – неизвестно. «Пока не знаю, не успел переговорить с докторами, – сказал Сергей Федоров после матча. – Думаю, что будет все в порядке и надеемся, что увидим его на льду в следующей игре».

В этом плей-офф Сергей не самый результативный игрок москвичей – у него 7 (4+3) очков в 15 матчах, но он один из железных игроков основы ЦСКА. Он не пропустил ни одну из кубковых игр, и в среднем проводит на льду за 18 минут – из форвардов больше только у Владислава Каменева. У Плотникова огромный опыт – в этом составе ЦСКА он лидирует по количеству матчей в Кубках Гагарина. И его потеря может стать серьезным ударом.

Финал Запада

Счет в серии – 1-1

Фото: ПХК ЦСКА Москва