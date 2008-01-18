Рублев выиграл второй турнир подряд и станет второй ракеткой России

Россиянин Андрей Рублев в финале турнира в Аделаиде за 56 минут обыграл Ллойда Харриса со счетом 6:3, 6:0.

UNDEFEATED 💥@AndreyRublev97 wins his second title in as many weeks with a 6-3 6-0 win over Lloyd Harris.#AdelaideTennis pic.twitter.com/xGrVyog7VO — Tennis TV (@TennisTV) January 18, 2020

Для 22-летнего москвича это 12-я победа подряд. Он выиграл второй титул за две недели – на прошлой победил в Дохе. Россиянин стал первым игроком с 2004-го, выигравшим турниры на первых двух неделях сезона (тогда это сделал Доминик Хрбаты).

Всего это четвертый титул в карьере Рублева. За счет него он поднимется на 16-ю строчку рейтинга, обойдет Карена Хачанова и станет второй ракеткой России.

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