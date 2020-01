Рублев выиграл второй турнир подряд и станет второй ракеткой России

Россиянин Андрей Рублев в финале турнира в Аделаиде за 56 минут обыграл Ллойда Харриса со счетом 6:3, 6:0.

UNDEFEATED 💥@AndreyRublev97 wins his second title in as many weeks with a 6-3 6-0 win over Lloyd Harris.#AdelaideTennis pic.twitter.com/xGrVyog7VO