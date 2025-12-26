  • Спортс
  • Бадоса об итогах 2025-го: «Научилась отпускать без обиды, ценить хорошее и идти дальше даже тогда, когда не оставалось сил»
Бадоса об итогах 2025-го: «Научилась отпускать без обиды, ценить хорошее и идти дальше даже тогда, когда не оставалось сил»

Паула Бадоса: каждое падение чему-то меня научило.

25-я ракетка мира Паула Бадоса написала пост об итогах 2025 года.

«Этот год меня изменил. Произошло многое, что оставило след в сердце: люди, которые подвели, обещания, которые так и не были выполнены, и моменты, оказавшиеся больнее, чем я могла представить. Но вместе с этим в моей жизни появились и удивительные люди – те, кто пришел, чтобы напомнить: свет никуда не делся, поддержка может быть искренней, а любовь – настоящей.

Каждое падение чему-то меня научило, каждое разочарование сделало сильнее, а каждый прожитый момент оставил свой след. Я научилась отпускать без обиды, ценить хорошее и идти дальше даже тогда, когда не оставалось сил.

Прежде всего я поняла, как важно знать, кто ты есть, оставаться верной себе и идти вперед с чистым сердцем. Я научилась дарить любовь, не ожидая ничего взамен, потому что, когда любишь искренне, ты уже выигрываешь.

Сегодня я могу сказать, что выросла. Я училась на каждом опыте, на каждой слезинке и каждой улыбке. Я продолжаю учиться каждый день, постепенно исцеляться и становиться лучшей версией себя. Этот год был непростым, но необходимым – и потому навсегда займет особое место в моей жизни.

Посмотрим, что принесет 2026-й… Счастливого Рождества и Нового года всем💫», – написала испанка.

Что нужно знать о Пауле Бадосе

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: соцсети Бадосы
