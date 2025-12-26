Анакон о перспективах Андреевой: «Мирра должна внести коррективы в межсезонье и провести прекрасный год»

Эксперты Tennis Channel оценили перспективы Андреевой и Дрэйпера в 2026-м.

Эксперты Tennis Channel Пол Анакон , Виктория Дюваль и Коко Вандевей оценили перспективы действующих чемпионов турнира в Индиан-Уэллс Мирры Андреевой и Джека Дрэйпера в 2026 году.

Анакон: «Они оба очень перспективные, но меня беспокоят травмы Джека. Если он будет здоров, я жду от него крутого сезона. Но предпочтение отдаю Андреевой. С помощью тренера Кончиты Мартинес она должна внести определенные коррективы в межсезонье и провести прекрасный год – в том числе турнир в Индиан-Уэллс, куда приедет как действующая чемпионка».

Дюваль: «Сезон Мирры будет лучше. У Дрэйпера большой потенциал, но он не выступал после US Open из-за травмы левой руки и будет немного не уверен в себе на начальном этапе [возвращения]. Андреева не показывала свой лучший теннис после «Уимблдона », но она молодая теннисистка и должна быстро набрать форму к Австралии».

Вандевей: «Однажды я уже ставила против Джека – это было в Индиан-Уэллс. В итоге он обыграл Карлоса Алькараса по ходу турнира и взял крупнейший титул в карьере. Тогда я сказала ему, что больше никогда не буду ставить против него».

Мирра Андреева в 2026-м выиграет «Ролан Гаррос». Скриньте