10

Аванесян обязали компенсировать ФТР убытки по договору спортивной подготовки. Она сменила гражданство в августе 2024-го

Элина Аванесян должна выплатить ФТР компенсацию по решению НЦСА.

Федерация тенниса России (ФТР) получила решение Национального центра спортивного арбитража (НЦСА) по делу в отношении Элины Аванесян. Заседание состоялось 9 декабря 2025 года и касалось иска ФТР о компенсации убытков, понесенных из-за неисполнения теннисисткой условий договора спортивной подготовки.

В 2024 году Аванесян сменила спортивное гражданство, получив паспорт Армении, и отказалась от выступлений за сборную России. После нескольких месяцев разбирательств НЦСА встал на сторону ФТР.

Согласно решению арбитража, теннисистка обязана возместить федерации суммы убытков, определенные НЦСА, включая предусмотренные договором выплаты с доходов от профессиональной деятельности, а также иные связанные издержки.

В сентябре 2025-го Аванесян приостановила карьеру из-за мононуклеоза.

Массовый отъезд теннисисток из России – о чем это говорит?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ФТР
