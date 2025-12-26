Аванесян обязали компенсировать ФТР убытки по договору спортивной подготовки. Она сменила гражданство в августе 2024-го
Федерация тенниса России (ФТР) получила решение Национального центра спортивного арбитража (НЦСА) по делу в отношении Элины Аванесян. Заседание состоялось 9 декабря 2025 года и касалось иска ФТР о компенсации убытков, понесенных из-за неисполнения теннисисткой условий договора спортивной подготовки.
В 2024 году Аванесян сменила спортивное гражданство, получив паспорт Армении, и отказалась от выступлений за сборную России. После нескольких месяцев разбирательств НЦСА встал на сторону ФТР.
Согласно решению арбитража, теннисистка обязана возместить федерации суммы убытков, определенные НЦСА, включая предусмотренные договором выплаты с доходов от профессиональной деятельности, а также иные связанные издержки.
В сентябре 2025-го Аванесян приостановила карьеру из-за мононуклеоза.