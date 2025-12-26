1

Тарпищев о перспективах Медведева в сезоне-2026: «Думаю, он пойдет по восходящей»

Тарпищев рассказал, чего ждет от Медведева в сезоне-2026.

Президент ФТР Шамиль Тарпищев оценил перспективы Даниила Медведева в следующем сезоне.

– Какие ожидания от Даниила Медведева в новом году?

– Думаю, он пойдет по восходящей по сравнению с этим сезоном.

– Он сможет побороться за победу на турнирах «Большого шлема»?

– Вполне. Есть сейчас два флагмана, конечно, – это Алькарас и Синнер. Но при хорошей сетке у Медведева вполне может быть результат. Потому что там следом шесть‑семь примерно равных по силе человек. Все зависит от того, кто свежее на финальной стадии и как по сетке они проходят. Теннис же не лимитирован по времени игры, и если ты доходишь до четвертьфинала в щадящем режиме, то уже являешься фаворитом. При хорошем стечении обстоятельств Даниил вполне может вывезти, – сказал Тарпищев в интервью «Матч ТВ».

«Был страх, что я уже не тот». Медведев рассказал про сезон-катастрофу

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Матч ТВ»
