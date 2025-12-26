Дардери об уровне Синнера после тренировок в Дубае: «Янник – марсианин»
26-я ракетка мира Лучано Дардери поделился впечатлениями от тренировок с Янником Синнером на предсезонном сборе в Дубае. Он присоединился к Синнеру после участия в выставочном турнире в Индии.
«Я тренировался с Янником. Он человек немногословный, но предельно конкретный: только работа и максимальная концентрация. Последний раз мы тренировались во время «Ролан Гаррос». Если сравнивать с уровнем матчей, которые я играл в Индии, это совершенно другая реальность.
Сила удара и стабильность в розыгрышах играют определяющую роль. Я чувствовал себя так, будто летел в космическом корабле с Земли на Марс. Да, Янник – марсианин», – написал Дардери в колонке для La Gazzetta dello Sport.
