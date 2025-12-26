Рафаэль Надаль: «Забавно слышать разговоры о несобранности Алькараса – цифры говорят об обратном»

Рафаэль Надаль: не узнаю себя ни в Синнере, ни в Алькарасе.

Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль высказался о соперничестве Янника Синнера и Карлоса Алькараса . У него спросили, видит ли он сходства между собой и ними.

«Я не узнаю себя ни в одном из них. Это игроки иного типа, чем был я. Карлос более хаотичен: он чаще ошибается, но и чаще выдает эффектные розыгрыши. У него не всегда четко выстроен игровой рисунок, за счет чего он остается непредсказуемым и очень зрелищным для зрителя. Янник, напротив, более методичен и собран: у него ясная структура игры, он постепенно добавляет новые элементы – поэтому он так стабилен и проигрывает совсем немного матчей.

Иногда кажется, что Карлос действует расхлябанно, но если посмотреть на результаты… у него получился невероятно ровный и надежный сезон на всех ключевых турнирах. Поэтому мне даже забавно слышать разговоры о его несобранности – цифры говорят об обратном. Это моя точка зрения», – сказал Надаль в интервью AS.

