Швентек обыграла Рыбакину на выставочном турнире в Шэньчжэне

Швентек обыграла Рыбакину, Бенчич – Чжэн на выставке в Шэньчжэне.
В Шэньчжэне стартовал командный выставочный турнир World Tennis Continental Cup.
За сборную Европы играют Ига Швентек, Белинда Бенчич, Валентин Вашеро и Флавио Коболли, за сборную Мира – Елена Рыбакина, Ван Синьюй, Чжичжэнь Чжан и Андрей Рублев.
26 декабря, первый игровой день:
Белинда Бенчич (Европа) – Циньэнь Чжэн (Мир) – 4:6, 6:2, 10-5
Ига Швентек (Европа) – Елена Рыбакина (Мир) – 6:3, 6:3
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
