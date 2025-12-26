Рафаэль Надаль: «Хочу быть тем родителем, который может трезво оценивать, когда ребенок поступает хорошо, а когда – нет»

Надаль рассказал, как воспитывает старшего сына.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль рассказал, оправдались ли его ожидания от отцовства.

У Надаля и его жены Мэри двое сыновей: старший Рафаэль, родившийся в октябре 2022-го, и младший Микель, родившийся 7 августа 2025-го.

– У меня нет ожиданий. Это то, через что проходит каждый – кто-то лучше, кто-то хуже. Думаю, я буду обычным отцом: не самым плохим и не самым идеальным. Мне всегда нравились дети, и я легко нахожу с ними общий язык. С младшим, которому чуть больше трех месяцев, контакт пока ограничен. А с трехлетним мы прекрасно проводим время. Я стараюсь воспитывать его в соответствии с теми ценностями, которые считаю правильными. Хочу быть тем родителем, который может трезво оценивать, когда ребенок поступает хорошо, а когда – нет, не считая, что он всегда прав только потому, что это твой ребенок.

– Старший уже брал в руки ракетку? Разумеется, без давления…

– Он брал в руки и ракетку, и клюшку для гольфа, и футбольный мяч. Похоже, у него есть к этому способности, но ему всего три года: он играет, ходит в школу и просто старается получать удовольствие от каждого дня, – сказал Надаль в интервью AS.

