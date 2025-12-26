  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • «Поляризация в обществе зашла слишком далеко». Надаль о том, почему не стремится в политику
2

«Поляризация в обществе зашла слишком далеко». Надаль о том, почему не стремится в политику

Надаль рассказал, почему не стремится стать политиком.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль рассказал, планирует ли он стать политиком.

– Вам когда-нибудь предлагали пойти в муниципальные органы или занять государственный пост?

– Нет. Думаю, все понимают, что мои шансы на успех там были бы невелики. К тому же сейчас не самое приятное время для политики – общество слишком поляризовано.

– То есть это вас не привлекает?

– Нет. Поляризация зашла слишком далеко. Было бы правильно вернуться к рациональному диалогу: перестать оскорблять друг друга и больше думать об общем благе. Политики сильно влияют на нашу жизнь, поэтому важно снижать градус напряжения, наводить порядок и проявлять больше взаимного уважения. Чтобы все это не напоминало футбольный матч. Общее благо определяется не только тем, что делается, но и тем, как это делается. А сегодня чаще всего транслируется именно раскол, – сказал Надаль в интервью AS.

«Боюсь рассуждать, какая планета достанется нашим внукам». Вдумчивый Надаль – о величии и политике

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: as.com
logoРафаэль Надаль
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Рафаэль Надаль: «Тренерская работа подразумевает постоянные поездки. Сейчас мне это не подходит»
вчера, 10:29
Главные новости
Соболенко о «Битве полов»: «Женщины уже доказали, что заслуживают равных условий, а завтра я покажу, что мы способны дать мужчинам достойный отпор»
8 минут назад
Давидович-Фокина обыграл Шана на выставочном турнире в Макао. Андреева снялась с микста из-за болезни
сегодня, 14:44
Соболенко подарила Кириосу российские сладости
сегодня, 14:00Фото
Рублев обыграл Вашеро на выставочном турнире в Шэньчжэне
сегодня, 12:42
Зверев прилетел в Сидней, где сыграет на United Cup
сегодня, 11:12Фото
Самсонова объявила о помолвке
сегодня, 10:52Фото
Соболенко о настрое на Australian Open: «Две победы придают уверенность, но каждый год – это новый вызов»
сегодня, 09:33
Соболенко о ремейке «Битвы полов»: «Мне нравятся вызовы, которые двигают наш спорт вперед»
сегодня, 08:06
Роддик о Звереве: «Печально, что всю его карьеру будут сводить к одному критерию – сможет ли он выиграть ТБШ»
сегодня, 07:35
Корнеева и Полина Кудерметова сыграют на турнире WTA 125 в Канберре на первой неделе сезона-2026
сегодня, 07:09
Ко всем новостям
Последние новости
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56