«Поляризация в обществе зашла слишком далеко». Надаль о том, почему не стремится в политику

Надаль рассказал, почему не стремится стать политиком.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль рассказал, планирует ли он стать политиком.

– Вам когда-нибудь предлагали пойти в муниципальные органы или занять государственный пост?

– Нет. Думаю, все понимают, что мои шансы на успех там были бы невелики. К тому же сейчас не самое приятное время для политики – общество слишком поляризовано.

– То есть это вас не привлекает?

– Нет. Поляризация зашла слишком далеко. Было бы правильно вернуться к рациональному диалогу: перестать оскорблять друг друга и больше думать об общем благе. Политики сильно влияют на нашу жизнь, поэтому важно снижать градус напряжения, наводить порядок и проявлять больше взаимного уважения. Чтобы все это не напоминало футбольный матч. Общее благо определяется не только тем, что делается, но и тем, как это делается. А сегодня чаще всего транслируется именно раскол, – сказал Надаль в интервью AS.

