9

Дрэйпер снялся с Australian Open. Он не играет с августа из-за травмы руки

Дрэйпер не сыграет на Australian Open-2026.

Десятая ракетка мира Джек Дрэйпер сообщил, что пропустит Australian Open, United Cup и турнир ATP 250 в Аделаиде из-за травмы.

«Вместе с командой мы приняли непростое решение не лететь в Австралию в этом году. Это действительно тяжелый шаг: Australian Open – турнир «Большого шлема» и один из ключевых стартов в нашем спорте. Но я уже долгое время борюсь с травмой и сейчас нахожусь на завершающей стадии восстановления. Возвращаться на корт и сразу играть матчи в пятисетовом формате в такой момент было бы неоправданным риском – ни для меня, ни для моей карьеры.

За последнее время мне пришлось пройти через немало трудностей, но именно этот этап оказался самым сложным и комплексным. Парадоксально, но подобные испытания делают меня только сильнее и еще более мотивируют стать тем игроком, которым я хочу быть.

Я рассчитываю вернуться к соревнованиям в 2026 году и снова бороться на корте. Благодарю всех за поддержку в 2025-м – она действительно много для меня значит. Надеюсь в скором времени вернуться в тур и снова соревноваться на самом высоком уровне», – сказал британец.

Дрэйпер досрочно завершил сезон-2025 после US Open, взяв паузу для восстановления травмированной руки. В декабре он планировал выступить на выставочных турнирах в Лондоне и Макао, но позже снялся с соревнований. 

Кто будет рушить доминирование Алькараса и Синнера

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @jackdraper0
logoAustralian Open
logoДжек Дрэйпер
травмы
logoATP
logoAdelaide International
logoUnited Cup
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Дрэйпер снялся с выставочного турнира UTS в Лондоне
1 декабря, 18:57
Главные новости
Соболенко о «Битве полов»: «Женщины уже доказали, что заслуживают равных условий, а завтра я покажу, что мы способны дать мужчинам достойный отпор»
8 минут назад
Давидович-Фокина обыграл Шана на выставочном турнире в Макао. Андреева снялась с микста из-за болезни
сегодня, 14:44
Соболенко подарила Кириосу российские сладости
сегодня, 14:00Фото
Рублев обыграл Вашеро на выставочном турнире в Шэньчжэне
сегодня, 12:42
Зверев прилетел в Сидней, где сыграет на United Cup
сегодня, 11:12Фото
Самсонова объявила о помолвке
сегодня, 10:52Фото
Соболенко о настрое на Australian Open: «Две победы придают уверенность, но каждый год – это новый вызов»
сегодня, 09:33
Соболенко о ремейке «Битвы полов»: «Мне нравятся вызовы, которые двигают наш спорт вперед»
сегодня, 08:06
Роддик о Звереве: «Печально, что всю его карьеру будут сводить к одному критерию – сможет ли он выиграть ТБШ»
сегодня, 07:35
Корнеева и Полина Кудерметова сыграют на турнире WTA 125 в Канберре на первой неделе сезона-2026
сегодня, 07:09
Ко всем новостям
Последние новости
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56