Дрэйпер снялся с Australian Open. Он не играет с августа из-за травмы руки

Дрэйпер не сыграет на Australian Open-2026.

Десятая ракетка мира Джек Дрэйпер сообщил, что пропустит Australian Open , United Cup и турнир ATP 250 в Аделаиде из-за травмы.

«Вместе с командой мы приняли непростое решение не лететь в Австралию в этом году. Это действительно тяжелый шаг: Australian Open – турнир «Большого шлема» и один из ключевых стартов в нашем спорте. Но я уже долгое время борюсь с травмой и сейчас нахожусь на завершающей стадии восстановления. Возвращаться на корт и сразу играть матчи в пятисетовом формате в такой момент было бы неоправданным риском – ни для меня, ни для моей карьеры.

За последнее время мне пришлось пройти через немало трудностей, но именно этот этап оказался самым сложным и комплексным. Парадоксально, но подобные испытания делают меня только сильнее и еще более мотивируют стать тем игроком, которым я хочу быть.

Я рассчитываю вернуться к соревнованиям в 2026 году и снова бороться на корте. Благодарю всех за поддержку в 2025-м – она действительно много для меня значит. Надеюсь в скором времени вернуться в тур и снова соревноваться на самом высоком уровне», – сказал британец.

Дрэйпер досрочно завершил сезон-2025 после US Open , взяв паузу для восстановления травмированной руки. В декабре он планировал выступить на выставочных турнирах в Лондоне и Макао, но позже снялся с соревнований.

Кто будет рушить доминирование Алькараса и Синнера