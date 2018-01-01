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    Лори-Энн Матте

    Лори-Энн Матте

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    8 марта|Sports.ru

    23:23 Чемпионат мира среди юниоров. Пары. Павлюченко и Ходыкин победили, Костюкович и Ялин – 2-е, Мишина и Галлямов – 3-и|230



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