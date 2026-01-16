Гренландская биатлонистка Слеттемарк: «Дональд Трамп – полный идиот. Мы посылаем США четкий сигнал о том, что мы не намерены быть их частью»

  • Спортс
Гренландская биатлонистка Слеттемарк назвала Дональда Трампа «полным идиотом».

Гренландская биатлонистка Укалек Астри Слеттемарк раскритиковала президента США Дональда Трампа за намерение взять остров под контроль.

«У нас все об этом говорят. Я в бешенстве. Дональд Трамп – полный идиот. Он не понимает нашу культуру и общество.

Это действительно очень страшно. Мы уже рассматриваем худшие варианты. Моя тетя плохо спит по ночам. А мама плачет от страха и даже теряла сознание», – рассказала Слеттемарк. 

Спортсменка добавила, что она и ее брат рассматривают возможность провести акцию протеста на Олимпийских играх в Милане. 

На Играх гренландские спортсмены будут представлять Данию. 

«Мы являемся сообществом народов. Важно, чтобы Дания была для нас безопасным убежищем и чтобы мы могли сотрудничать. Мы посылаем Соединенным Штатам четкий сигнал о том, что мы не намерены быть их частью.

У спортсмена есть возможность высказаться на таком мероприятии, как Олимпийские игры. Я ею воспользуюсь. Если мы сделаем какое-либо заявление, нас, вероятно, никогда не пустят в Соединенные Штаты. Меня это вполне устраивает», – заявила Слеттемарк. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Yle
