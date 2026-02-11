Олимпиада-2026. Жанмонно показала лучший ход в индивидуальной гонке, Симон уступила 31 секунду, Виттоцци – быстрейшая в стрельбе
Французская биатлонистка Лу Жанмонно показала лучший лыжный ход в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Италии, итальянка Лиза Виттоцци – быстрейшая в стрельбе.
Олимпиада-2026
Антхольц-Антерсельва, Италия
Индивидуальная гонка, женщины
Лыжный ход
1. Лу Жанмонно (Франция) – 36.23,7
2. Байба Бендика (Латвия) – 14,0
3. Жюлия Симон (Франция) – 31,2
4. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 45,5
5. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 50,8
6. Анамария Лампич (Словения) – 59,3
7. Полона Клеменчич (Словения) – 1.12,7
8. Линн Естблум (Швеция) – 1.15,8
9. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 1.16,2
10. Соня Лейнамо (Финляндия) – 1.19,4...
34. Лора Христова (Болгария) – 2.07,1
Скорострельность
1. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.31,9 (4)
2. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.33,2 (3)
3. Доротея Вирер (Италия) – 1.33,4 (1)
4. Ханна Оберг (Швеция) – 1.33,9 (3)
5. Жюлия Симон (Франция) – 1.34,5 (1)
6. Укалек Астри Слеттемарк (Дания) – 1.38,7 (1)
7. Сюзан Кюэльм (Эстония) – 1.39,9 (1)
8. Александра Меркушина (Украина) – 1.41,0 (1)
9. Франциска Пройс (Германия) – 1.41,1 (2)
10. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.42,3 (2)...
25. Лора Христова (Болгария) – 1.54,1 (0)...
32. Лу Жанмонно (Франция) – 1.56,5 (2)