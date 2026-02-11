Олимпиада-2026. Жанмонно показала лучший ход в индивидуальной гонке, Симон уступила 31 секунду, Виттоцци – быстрейшая в стрельбе

Жанмонно показала лучший лыжный ход в биатлонной индивидуальной гонке на ОИ.

Французская биатлонистка Лу Жанмонно показала лучший лыжный ход в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Италии, итальянка Лиза Виттоцци – быстрейшая в стрельбе.

Олимпиада-2026

Антхольц-Антерсельва, Италия

Индивидуальная гонка, женщины

Лыжный ход

1. Лу Жанмонно (Франция) – 36.23,7

2. Байба Бендика (Латвия) – 14,0

3. Жюлия Симон (Франция) – 31,2

4. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 45,5

5. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 50,8

6. Анамария Лампич (Словения) – 59,3

7. Полона Клеменчич (Словения) – 1.12,7

8. Линн Естблум (Швеция) – 1.15,8

9. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 1.16,2

10. Соня Лейнамо (Финляндия) – 1.19,4...

34. Лора Христова (Болгария) – 2.07,1

Скорострельность

1. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.31,9 (4)

2. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.33,2 (3)

3. Доротея Вирер (Италия) – 1.33,4 (1)

4. Ханна Оберг (Швеция) – 1.33,9 (3)

5. Жюлия Симон (Франция) – 1.34,5 (1)

6. Укалек Астри Слеттемарк (Дания) – 1.38,7 (1)

7. Сюзан Кюэльм (Эстония) – 1.39,9 (1)

8. Александра Меркушина (Украина) – 1.41,0 (1)

9. Франциска Пройс (Германия) – 1.41,1 (2)

10. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.42,3 (2)...

25. Лора Христова (Болгария) – 1.54,1 (0)...

32. Лу Жанмонно (Франция) – 1.56,5 (2)