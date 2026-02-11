  • Спортс
Олимпиада-2026. Жанмонно показала лучший ход в индивидуальной гонке, Симон уступила 31 секунду, Виттоцци – быстрейшая в стрельбе

Жанмонно показала лучший лыжный ход в биатлонной индивидуальной гонке на ОИ.

Французская биатлонистка Лу Жанмонно показала лучший лыжный ход в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Италии, итальянка Лиза Виттоцци – быстрейшая в стрельбе.

Антхольц-Антерсельва, Италия

Индивидуальная гонка, женщины

Лыжный ход

1. Лу Жанмонно (Франция) – 36.23,7

2. Байба Бендика (Латвия) – 14,0

3. Жюлия Симон (Франция) – 31,2

4. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 45,5

5. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 50,8

6. Анамария Лампич (Словения) – 59,3

7. Полона Клеменчич (Словения) – 1.12,7

8. Линн Естблум (Швеция) – 1.15,8

9. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 1.16,2

10. Соня Лейнамо (Финляндия) – 1.19,4...

34. Лора Христова (Болгария) – 2.07,1

Скорострельность

1. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.31,9 (4)

2. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.33,2 (3)

3. Доротея Вирер (Италия) – 1.33,4 (1)

4. Ханна Оберг (Швеция) – 1.33,9 (3)

5. Жюлия Симон (Франция) – 1.34,5 (1)

6. Укалек Астри Слеттемарк (Дания) – 1.38,7 (1)

7. Сюзан Кюэльм (Эстония) – 1.39,9 (1)

8. Александра Меркушина (Украина) – 1.41,0 (1)

9. Франциска Пройс (Германия) – 1.41,1 (2)

10. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.42,3 (2)...

25. Лора Христова (Болгария) – 1.54,1 (0)...

32. Лу Жанмонно (Франция) – 1.56,5 (2)

Байба - мощь!
Хаузер то как так. ну вроде все уж знает все умеет, на н.... три на последнем)))
Что ещё нужно сделать Франци Пройс, чтобы завоевать золото Олимпийских игр, не знаю, обидно за нее немного.
Ответ DreamWeaver Tottenham
Что ещё нужно сделать Франци Пройс, чтобы завоевать золото Олимпийских игр, не знаю, обидно за нее немного.
Бежать быстрее и стрелять точнее.
Ответ NonFactor
Бежать быстрее и стрелять точнее.
Да в принципе к стрельбе не было вопросов особых к Франци, ходом да, не Нойнер конечно. Просто завершение карьеры скоро, девушка милая очень, ну хотя бы БХГ выиграла и то хорошо.
у шведок самая быстрая малышка Перссон )
