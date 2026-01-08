Кубок IBU. Герхардсен и Шово победили в индивидуальных гонках, Эмильен Клод и Хедстрем – 2-е, Реес – 6-й, Арнеклейв – 9-я

Герхардсен и Шово выиграли индивидуальные гонки на Кубке IBU в Арбере.

Норвежец Сиверт Герхардсен и француженка Софи Шово победили в укороченных индивидуальных гонках на этапе Кубка IBU в Арбере. Кубок IBU по биатлону-2025/26 4-й этап Арбер, Германия Индивидуальная гонка Мужчины 1. Сиверт Герхардсен (Норвегия) – 40,04,0 (1) 2. Эмильен Клод (Франция) – 50,8 (1) 3. Ветле Паульсен (Норвегия) – 1.17,3 (3) 4. Данило Ритмюллер (Германия) – 1.19,0 (4) 5. Никола Романин (Италия) – 1.40,5 (2) 6. Роман Реес (Германия) – 1.47,3 (3) 7. Адам Вацлавик (Чехия) – 1.52,6 (3) 8. Артту Хейккинен (Финляндия) – 1.59,0 (4) 9. Франц Шазер (Германия) – 2.29,1 (3) 10. Николо Бетемпс (Италия) – 2.43,7 (2) Женщины 1. Софи Шово (Франция) – 36.21,0 (0) 2. Анна Хедстрем (Швеция) – 59,9 (0) 3. Эмма Нильссон (Швеция) – 1.33,7 (0) 4. Марлен Фихтнер (Германия) – 1.34,5 (0) 5. Джоанна Рид (США) – 1.55,0 (1) 6. Мэнь Фаньци (Китай) – 2.31,7 (0) 7. Юлия Кинк (Германия) – 2.36,6 (2) 8. Беатриче Трабукки (Италия) – 2.44,5 (0) 9. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 2.52,8 (3) 10. София Шнайдер (Германия) – 2.53,6 (3) Расписание четвертого этапа Кубка IBU в Арбере