  Кубок IBU. Герхардсен и Шово победили в индивидуальных гонках, Эмильен Клод и Хедстрем – 2-е, Реес – 6-й, Арнеклейв – 9-я
Кубок IBU. Герхардсен и Шово победили в индивидуальных гонках, Эмильен Клод и Хедстрем – 2-е, Реес – 6-й, Арнеклейв – 9-я

Герхардсен и Шово выиграли индивидуальные гонки на Кубке IBU в Арбере.

Норвежец Сиверт Герхардсен и француженка Софи Шово победили в укороченных индивидуальных гонках на этапе Кубка IBU в Арбере.

Кубок IBU по биатлону-2025/26

4-й этап

Арбер, Германия

Индивидуальная гонка

Мужчины

1. Сиверт Герхардсен (Норвегия) – 40,04,0 (1)

2. Эмильен Клод (Франция) – 50,8 (1)

3. Ветле Паульсен (Норвегия) – 1.17,3 (3)

4. Данило Ритмюллер (Германия) – 1.19,0 (4)

5. Никола Романин (Италия) – 1.40,5 (2)

6. Роман Реес (Германия) – 1.47,3 (3)

7. Адам Вацлавик (Чехия) – 1.52,6 (3)

8. Артту Хейккинен (Финляндия) – 1.59,0 (4)

9. Франц Шазер (Германия) – 2.29,1 (3)

10. Николо Бетемпс (Италия) – 2.43,7 (2)

Женщины

1. Софи Шово (Франция) – 36.21,0 (0)

2. Анна Хедстрем (Швеция) – 59,9 (0)

3. Эмма Нильссон (Швеция) – 1.33,7 (0)

4. Марлен Фихтнер (Германия) – 1.34,5 (0)

5. Джоанна Рид (США) – 1.55,0 (1)

6. Мэнь Фаньци (Китай) – 2.31,7 (0)

7. Юлия Кинк (Германия) – 2.36,6 (2)

8. Беатриче Трабукки (Италия) – 2.44,5 (0)

9. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 2.52,8 (3)

10. София Шнайдер (Германия) – 2.53,6 (3)

Расписание четвертого этапа Кубка IBU в Арбере

Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
