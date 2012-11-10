60 Нойштедтер (Фукс)
10 ноября 2012, 18:30
Главный судья Флориан Майер
Помощники судьи Кристоф Борнхорст, Харм Осмерс
Запасной судья Маркус Шуллер
|Шальке-04
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|1
|0
|
|46
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|63
|0
|0
|
|1
|0
|0
|
|45
|1
|0
|
|28
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Вердер
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|67
|0
|0
|
|81
|0
|1
|
|90
|1
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|1
|0
|0
|
|10
|0
|0
|
|24
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|36
|Ларс Уннершталь
|Вр
|14
|Кирьякос Пападопулос
|Защ
|23
|Кристиан Фукс
|Защ
|32
|Жоэль Матип
|Защ
|4
|Бенедикт Хеведес
|Защ
|10
|Льюис Холтби
|ПЗ
|11
|Ибраим Афеллай
|ПЗ
|13
|Джермейн Джонс
|ПЗ
|17
|Джефферсон Фарфан
|ПЗ
|33
|Роман Нойштедтер
|ПЗ
|25
|Клас-Ян Хунтелар
|Нап
|Хуб Стевенс
|тренер
|Травмированные
|21
|Кристоф Метцельдер
|Защ
|22
|Ацуто Утида
|Защ
|12
|Марко Хегер
|ПЗ
|15
|Василис Пляцикас
|ПЗ
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Себастьян Милитц
|Вр
|13
|Лукас Шмитц
|Защ
|15
|Себастьян Предль
|Защ
|22
|Сократис Папастатопулос
|Защ
|23
|Теодор Гебре Селассие
|Защ
|Элджеро Элиа
|ПЗ
|14
|Аарон Хунт
|ПЗ
|16
|Златко Юнузович
|ПЗ
|6
|Кевин де Брюйне
|ПЗ
|24
|Нильс Петерсен
|Нап
|7
|Марко Арнаутович
|Нап
|Томас Шааф
|тренер
|Травмированные
|30
|Рихард Штребингер
|Вр
|33
|Кристиан Фандер
|Вр
|29
|Симо Рекер
|Защ
|3
|Франсуа Аффольтер
|Защ
|17
|Озкан Йылдырым
|ПЗ
|31
|Предраг Стеванович
|ПЗ
|34
|Александар Стеванович
|ПЗ
|41
|Левент Айчичек
|ПЗ
|8
|Клеменс Фритц
|ПЗ
|27
|Йоханнес Вуртц
|Нап
|06.11.2012
|Шальке-04
|2 : 2
|Арсенал
|03.11.2012
|Хоффенхайм-1899
|3 : 2
|Шальке-04
|30.10.2012
|Шальке-04
|3 : 0
|Зандхаузен
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