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    Sports.ru

    Футбол Шальке-04 – Вердер

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    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Шальке-04

    Гельзенкирхен
    Текущая форма

    60 Нойштедтер (Фукс)

    69 Дракслер (Джонс)

    Вердер

    Бремен
    Текущая форма

    16 Хунт (Юнузович)

    2 : 1
    завершен

    Германия. Бундеслига. 11 тур

    10 ноября 2012, 18:30

    Главный судья Флориан Майер

    Помощники судьи Кристоф Борнхорст, Харм Осмерс

    Запасной судья Маркус Шуллер

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео


    Шальке-04

    Состав команды по версии Sports.ru
    36  Ларс Уннершталь Вр
    14  Кирьякос Пападопулос Защ
    23  Кристиан Фукс Защ
    32  Жоэль Матип Защ
    4  Бенедикт Хеведес Защ
    10   Льюис Холтби ПЗ
    11  Ибраим Афеллай ПЗ
    13  Джермейн Джонс ПЗ
    17  Джефферсон Фарфан ПЗ
    33   Роман Нойштедтер ПЗ
    25  Клас-Ян Хунтелар Нап
     Хуб Стевенс тренер
    Травмированные
    21  Кристоф Метцельдер Защ
    22  Ацуто Утида Защ
    12  Марко Хегер ПЗ
    15  Василис Пляцикас ПЗ

    Вердер

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Себастьян Милитц Вр
    13  Лукас Шмитц Защ
    15  Себастьян Предль Защ
    22  Сократис Папастатопулос Защ
    23  Теодор Гебре Селассие Защ
     Элджеро Элиа ПЗ
    14  Аарон Хунт ПЗ
    16  Златко Юнузович ПЗ
    6  Кевин де Брюйне ПЗ
    24  Нильс Петерсен Нап
    7  Марко Арнаутович Нап
     Томас Шааф тренер
    Травмированные
    30  Рихард Штребингер Вр
    33  Кристиан Фандер Вр
    29  Симо Рекер Защ
    3  Франсуа Аффольтер Защ
    17   Озкан Йылдырым ПЗ
    31  Предраг Стеванович ПЗ
    34  Александар Стеванович ПЗ
    41   Левент Айчичек ПЗ
    8  Клеменс Фритц ПЗ
    27  Йоханнес Вуртц Нап
    первый тайм второй тайм
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