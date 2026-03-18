Иван Голубков: «Желание познакомиться с родителями у меня было всегда. Как любому ребенку, хотелось узнать, кто я и откуда»

Голубков: желание познакомиться с родителями было всегда. Хотелось узнать, кто я.

Двукратный чемпион Паралимпийских игр-2026 в лыжных гонках сидя Иван Голубков рассказал, как познакомился с матерью, когда жил в детдоме.

Голубков вырос в Кочпонском доме-интернате в Сыктывкаре. Родители отказались от него при рождении.

«Желание познакомиться с родителями у меня было всегда. Как любому ребенку, хотелось узнать, кто я и откуда. Но пока был мелкий, не понимал, как подступиться.

Лет в 15 я сообразил, где могут быть документы, спросил там, и мне дали ответы на все вопросы. Фамилию, имя, дату рождения – все! Но еще где-то год я не понимал, что с этим делать. Переживал, боялся… Ну, прикиньте, спустя 15 лет взять и написать?!

Потом подруга Света предложила: «Давай создадим фейковый аккаунт «ВКонтакте» и напишем оттуда маме, словно это не ты». Мы сочинили полотно, в духе: «Здравствуйте, вас ищет такой-то человек, возможно, это ваш сын».

И мама сразу ответила! Написала, что сама меня искала, но ей не давали информации. Через пару дней она приехала в интернат, мы встретились.

Честно, я не держу на нее зла. Наверное, если бы я услышал такую историю только от нее, то мог бы не поверить. Но у меня много друзей, которые подтверждают, что в 90-е такое случалось очень часто.

Ее в роддоме убедили врачи: ребенок слабый, куча проблем со здоровьем, долго не проживет, дома вы с ним точно не справитесь… А мама была на тот момент совсем молодая, 17 лет. Ну, поддалась и написала отказ.

Возможно, все и к лучшему. Сколько ситуаций, когда больной ребенок живет взаперти, из дома почти не выходит, всего боится. А я сразу начал жить открыто. У нас был самый современный интернат, там уже в 2005 году компьютеры стояли. Школа, спортзал, все возможности, чтобы развиваться!

Мама в ту первую встречу предложила забрать меня домой. Но я уже с 13 лет зарабатывал деньги, у меня был тренер, сборы, соревнования, самостоятельная жизнь… Ну, что бы я там у нее делал? Я отказался и не жалею», – сказал Голубков.

