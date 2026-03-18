  Иван Голубков: «Желание познакомиться с родителями у меня было всегда. Как любому ребенку, хотелось узнать, кто я и откуда»
Иван Голубков: «Желание познакомиться с родителями у меня было всегда. Как любому ребенку, хотелось узнать, кто я и откуда»

Двукратный чемпион Паралимпийских игр-2026 в лыжных гонках сидя Иван Голубков рассказал, как познакомился с матерью, когда жил в детдоме.

Голубков вырос в Кочпонском доме-интернате в Сыктывкаре. Родители отказались от него при рождении. 

«Желание познакомиться с родителями у меня было всегда. Как любому ребенку, хотелось узнать, кто я и откуда. Но пока был мелкий, не понимал, как подступиться. 

Лет в 15 я сообразил, где могут быть документы, спросил там, и мне дали ответы на все вопросы. Фамилию, имя, дату рождения – все! Но еще где-то год я не понимал, что с этим делать. Переживал, боялся… Ну, прикиньте, спустя 15 лет взять и написать?! 

Потом подруга Света предложила: «Давай создадим фейковый аккаунт «ВКонтакте» и напишем оттуда маме, словно это не ты». Мы сочинили полотно, в духе: «Здравствуйте, вас ищет такой-то человек, возможно, это ваш сын».

И мама сразу ответила! Написала, что сама меня искала, но ей не давали информации. Через пару дней она приехала в интернат, мы встретились. 

Честно, я не держу на нее зла. Наверное, если бы я услышал такую историю только от нее, то мог бы не поверить. Но у меня много друзей, которые подтверждают, что в 90-е такое случалось очень часто.  

Ее в роддоме убедили врачи: ребенок слабый, куча проблем со здоровьем, долго не проживет, дома вы с ним точно не справитесь… А мама была на тот момент совсем молодая, 17 лет. Ну, поддалась и написала отказ. 

Возможно, все и к лучшему. Сколько ситуаций, когда больной ребенок живет взаперти, из дома почти не выходит, всего боится. А я сразу начал жить открыто. У нас был самый современный интернат, там уже в 2005 году компьютеры стояли. Школа, спортзал, все возможности, чтобы развиваться! 

Мама в ту первую встречу предложила забрать меня домой. Но я уже с 13 лет зарабатывал деньги, у меня был тренер, сборы, соревнования, самостоятельная жизнь… Ну, что бы я там у нее делал? Я отказался и не жалею», – сказал Голубков.  

Наш чемпион Паралимпиады нашел маму в 15 лет. Мы с ним поговорили

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Трудная скдьба , преодоление .всех трудностей и невзгод и путь на вершину. Герои..
Сильный духом человек
Материалы по теме
Наш чемпион Паралимпиады нашел маму в 15 лет. Мы с ним поговорили
сегодня, 07:45
Лыжник Голубков – о встрече с матерью, которая отказалась от него в роддоме: «Она хотела забрать меня, но я отказался. Уже начал спортивную карьеру, у меня все хорошо»
вчера, 14:45
Российские паралимпийцы встретились с болельщиками на Красной площади
вчера, 13:06
Рекомендуем
Главные новости
Йоханнес Клэбо выступит на Кубке мира в США
47 минут назад
Иван Голубков: «У нас в Коми проблемы с финансированием. Мне пишут ребята, которые хотят выехать хотя бы на чемпионат России, но не могут»
сегодня, 08:43
Расписание финала Кубка мира по лыжным гонкам в Лейк-Плэсиде
сегодня, 06:06
Эйнар Хедегарт: «Место в биатлонной сборной – это мечта. Если я не попаду туда, то склонюсь к выступлениям в лыжных гонках»
вчера, 19:11
Бородавко о Непряевой: «У нас есть девушки, которые выступали бы на Кубке мира значительно лучше. Она попала по тем критериям, которые существуют»
вчера, 16:08
Лыжник Голубков – о встрече с матерью, которая отказалась от него в роддоме: «Она хотела забрать меня, но я отказался. Уже начал спортивную карьеру, у меня все хорошо»
вчера, 14:45
Алексей Червоткин: «Я надеюсь, что еще побегаю. Но, если честно, иногда сам не понимаю, какая именно мотивация»
вчера, 13:55
Бородавко о нейтральном статусе: «Требования FIS абсолютно надуманные. 90% спортсменов из нашей страны и вообще во всем мире связаны с силовыми структурами»
вчера, 13:38
Бородавко об отстранении: «Многим нашим спортсменам сейчас очень сложно найти мотивацию. Особенно тем, кто уже достиг больших результатов»
вчера, 13:28
Российские паралимпийцы встретились с болельщиками на Красной площади
вчера, 13:06
Ко всем новостям
Последние новости
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
14 марта, 13:52
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
14 марта, 13:46
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
Рекомендуем