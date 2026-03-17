Российские паралимпийцы встретились с болельщиками на Красной площади в Москве.

В ГУМе прошло торжественное мероприятие, посвященное спортсменам, вернувшимся с Паралимпиады-2026 в Италии. После общения с прессой атлеты приняли участие в автограф-сессии, а затем вышли на Красную площадь для общего фото.

Игры проходили с 6 по 15 марта. Лыжники Анастасия Багиян, Иван Голубков, горнолыжники Варвара Ворончихина, Алексей Бугаев завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды.