Лыжник Голубков – о встрече с матерью, которая отказалась от него в роддоме: «Она хотела забрать меня, но я отказался. Уже начал спортивную карьеру, у меня все хорошо»

Паралыжник Голубков рассказал о детстве в интернате и первой встрече с мамой.

Двукратный чемпион Паралимпийских игр лыжник Иван Голубков рассказал о жизни в интернате и встрече с матерью, которая от него отказалась.

– Ваше детство прошло в интернате. Расскажите о жизни там.

– Моя история получилась довольно гладкой. Интернат у нас современный, много детей, все дружелюбные. Работники хорошие, следят, помогают. На самом деле, там очень даже хорошо. Когда приезжаю на родину, обязательно туда езжу.

– Какие эмоции у детей, когда вас видят?

– Они все радостные, лезут обниматься, обязательно общаемся. С некоторыми воспитателями и нянечками тоже поддерживаю общение. Они даже ко мне в гости приезжают. Короче, там тоже семья.

– Но вы смогли разыскать свою маму.

– Мне было 15 лет, как и любой ребенок в интернате, хотел знать, где родители, что с ними. Год крутил эту мысль. А у каждого есть личное дело, сходил узнал, мне дали бумажку с данными родителей. Они долго хранились в тумбочке. Я же тогда увлекся спортом, уже начал зарабатывать, и мысли о поиске немного отошли.

– Но все же потом нашли маму в социальных сетях и написали.

– В интернате была девушка, которая вела различные кружки. Я же раньше занимался росписью на дощечках, лепил фигурки из глины. Мы с ней подружились, и она говорит: «А чего ты не хочешь? Давай сейчас быстренько все сделаем». Мы сели за ноутбук. Побоялся писать со своего аккаунта, создали фейковый. Ввели фамилию, имя, год рождения, я же не знал, как она выглядит. Написали сообщение, что, возможно, именно ее ищет сын. Мама быстро откликнулась.

– Страшно было писать?

– Нервничал, но было интересно, что ответит. Оказывается, она пыталась меня найти, но, когда от ребенка отказываются, к сожалению, никакую информацию родителям не дают.

– Наверняка были вопросы, почему мама сделала такой выбор. Нашли для себя ответ?

– Она родила меня в 17 лет, это был 95-й год. Слышал много историй, когда врачи говорят: «Ребенок слабый, патологии. Вы молодая, родите еще, оставляйте». Так получилось, что она подписала отказ.

– Как прошла первая встреча?

– Она приехала в интернат с двумя младшими сестрами. Было тепло, мама плакала. Даже хотела забрать, но я отказался. Уже начинал спортивную карьеру, у меня все хорошо, зачем мне куда-то ехать? Тем более для меня они, по сути, незнакомые люди.

– Обиды нет?

– Нет. А чего осуждать? Если бы жил с матерью, вдруг бы ничего не добился. Сейчас общение поддерживаем по праздникам.

– Складывается ощущение, что, несмотря ни на что, вы не утратили любовь к людям?

– Я не злой человек и ко всем отношусь по-доброму. Друзья говорят, что даже немного наивный и надо быть чуть злее. Но в этой наивности в том числе и моя сила. Я помогаю ребятам с такой же болезнью. Недавно подарил девочке коляску, денежку отправляю деткам. Нужно всегда оставаться человеком, – сказал Голубков.