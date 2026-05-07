Международная федерация ски-альпинизма в июне обсудит допуск россиян с флагом.

Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) в июне обсудит допуск российских спортсменов к своим соревнованиям под флагом страны.
Об этом рассказал серебряный призер Олимпиады-2026 Никита Филиппов.
«В июне будет сессия и у Международного олимпийского комитета, и у нашей международной федерации. Будет решаться вопрос по допуску нас под флагом. Также будет решаться, добавят ли индивидуальную гонку на Олимпиаду и увеличат ли количество квот», – сказал Филиппов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Индивидуальную гонку добавлять, квоту хотя бы до 30 увеличить, 18 это смешно.