  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Международная федерация ски-альпинизма в июне обсудит допуск россиян с флагом
3

Международная федерация ски-альпинизма в июне обсудит допуск россиян с флагом

Международная федерация ски-альпинизма в июне обсудит допуск россиян с флагом.

Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) в июне обсудит допуск российских спортсменов к своим соревнованиям под флагом страны.

Об этом рассказал серебряный призер Олимпиады-2026 Никита Филиппов.

«В июне будет сессия и у Международного олимпийского комитета, и у нашей международной федерации. Будет решаться вопрос по допуску нас под флагом. Также будет решаться, добавят ли индивидуальную гонку на Олимпиаду и увеличат ли количество квот», – сказал Филиппов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoНикита Филиппов
отстранение и возвращение России
ски-альпинизм
сборная России (ски-альпинизм)
logoМОК
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Если не путаю, 24-25 июня сессия МОК, где должны утвердить программу на ОИ 2030 и новые виды.
Индивидуальную гонку добавлять, квоту хотя бы до 30 увеличить, 18 это смешно.
Ответ anatol&#8242;
Если не путаю, 24-25 июня сессия МОК, где должны утвердить программу на ОИ 2030 и новые виды. Индивидуальную гонку добавлять, квоту хотя бы до 30 увеличить, 18 это смешно.
Никакого ски-альпинизма на ОИ 2030 не будет, это была разовая акция по просьбе итальянцев
Ответ rzqhbbqd4c
Никакого ски-альпинизма на ОИ 2030 не будет, это была разовая акция по просьбе итальянцев
Ага, французы от гарантированных медалей на домашних играх откажутся.
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Филиппов и Рачинская победили в индивидуальных гонках на чемпионате России по ски-альпинизму
19 апреля, 13:58
«33 квадратных метра с огненным камчатским видом». Филиппов показал квартиру, подаренную ему за серебро Олимпиады
13 апреля, 12:24Фото
Никита Филиппов: «Я перескочил сразу с мастера спорта на заслуженного, надо к этому привыкнуть. Историческая вещь!»
11 апреля, 09:03
Рекомендуем
Главные новости
Вероника Степанова: «Те, кто пытается нас «отменить» из-за георгиевской ленточки в День Победы, могут идти в свою толстую еврозадницу»
вчера, 15:44Фото
Норвежский журналист Салтведт: «Коростелев – лидер группы и может вести себя соответственно. А Большунову с поддержкой его подруги Вяльбе предстоит догонять его»
8 мая, 18:45
Йонна Сундлинг перешла на самоподготовку
8 мая, 15:12
Никита Филиппов: «Подготовка к сезону будет в России, здесь классные горы и хорошие условия, все прекрасно»
8 мая, 11:53
МОК: «В программе зимней Олимпиады-2030 не будет летних видов спорта. Только виды спорта на снегу и льду»
7 мая, 16:06
Дмитрий Свищев: «Поздравляем белорусских спортсменов с возвращением. Следующими будем мы»
7 мая, 14:20
Никита Филиппов: «В лыжах пока не собираюсь себя пробовать. Там больше руки задействованы, а у меня сильная сторона – ноги»
7 мая, 12:55
Эгиль Кристиансен стал тренером мужской сборной Швеции по лыжам
7 мая, 10:32
Елена Вяльбе: «В 2016-2017 годах наплакалась на всю жизнь – когда были эти суды, отстранения. Но никто из ребят и девчонок не видел, как я плачу»
6 мая, 14:35
Савелий Коростелев: «Медийная нагрузка мне не мешает тренироваться, но Елена Валерьевна Вяльбе – старший тренер, буду прислушиваться»
6 мая, 13:54
Ко всем новостям
Последние новости
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Рекомендуем