Международная федерация ски-альпинизма в июне обсудит допуск россиян с флагом.

Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) в июне обсудит допуск российских спортсменов к своим соревнованиям под флагом страны.

Об этом рассказал серебряный призер Олимпиады-2026 Никита Филиппов.

«В июне будет сессия и у Международного олимпийского комитета, и у нашей международной федерации. Будет решаться вопрос по допуску нас под флагом. Также будет решаться, добавят ли индивидуальную гонку на Олимпиаду и увеличат ли количество квот», – сказал Филиппов.