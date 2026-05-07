МОК: «В программе зимней Олимпиады-2030 не будет летних видов спорта. Только виды спорта на снегу и льду»

МОК отверг добавление летних видов спорта в программу зимней Олимпиады.

Спортивная программа зимних Олимпийских игр-2030 не будет включать в себя летние виды спорта, сообщил представитель Международного олимпийского комитета Кристиан Клауэ.

Ранее сообщалось, что рабочая группа, созданная главой МОК Кирсти Ковентри, рассматривает возможность «усиления» программы олимпийских мероприятий. В частности, рассматривался вопрос включения в программу зимней Олимпиады кросса и велокросса. Федерации зимних видов спорта выступили против этой инициативы.

«Президент МОК Кирсти Ковентри после сегодняшнего заседания исполкома заявила, что в спортивной программе зимних Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах не будет летних видов спорта. Только виды спорта на снегу и льду.

Вопрос о добавлении летних видов спорта в программу зимних Олимпийских игр будет рассмотрен рабочей группой по олимпийской программе на втором этапе процесса «Готовность к будущему» с учетом проведения зимних Игр после 2030 года», – написал Клауэ в соцсети.

Олимпийские игры 2030 года пройдут во Французских Альпах.