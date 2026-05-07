  • МОК: «В программе зимней Олимпиады-2030 не будет летних видов спорта. Только виды спорта на снегу и льду»
МОК: «В программе зимней Олимпиады-2030 не будет летних видов спорта. Только виды спорта на снегу и льду»

МОК отверг добавление летних видов спорта в программу зимней Олимпиады.

Спортивная программа зимних Олимпийских игр-2030 не будет включать в себя летние виды спорта, сообщил представитель Международного олимпийского комитета Кристиан Клауэ.

Ранее сообщалось, что рабочая группа, созданная главой МОК Кирсти Ковентри, рассматривает возможность «усиления» программы олимпийских мероприятий. В частности, рассматривался вопрос включения в программу зимней Олимпиады кросса и велокросса. Федерации зимних видов спорта выступили против этой инициативы. 

«Президент МОК Кирсти Ковентри после сегодняшнего заседания исполкома заявила, что в спортивной программе зимних Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах не будет летних видов спорта. Только виды спорта на снегу и льду.

Вопрос о добавлении летних видов спорта в программу зимних Олимпийских игр будет рассмотрен рабочей группой по олимпийской программе на втором этапе процесса «Готовность к будущему» с учетом проведения зимних Игр после 2030 года», – написал Клауэ в соцсети. 

Олимпийские игры 2030 года пройдут во Французских Альпах. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
Олимпиада-2030
Кирсти Ковентри
МОК
велокросс
22 комментария
Заголовок шокировал. А что так можно было? В зимнюю олимпиаду включить летние виды спорта?
Речь о видах, соревнования в которых проходят преимущественно зимой. Глава лёгкой атлетики хотел протащить в первую очередь, и считалось, что шансы очень большие. Но тру-зимние федерации дали отпор. Ключевое не сезон, а наличие снега или льда на соревах
Синхронную фигурку лучше бы добавили - очень ведь зрелищный вид спорта.
Так скорее всего её и добавят, плюс фрирайд и продление ски-мо с добавлением индивидуальной гонки. Уже было в полу-инсайдах, что "летние" точно нет, а эти три основные претенденты
Вместо командника лучше бы синхронное катание было
Логика всё-таки победила. Уже хорошо.
100 лет без футбола на зимней?! Доколе?!
Футбол на снегу можно было бы, в 90-е годы и раньше даже соревнования проводились по нему, может и сейчас есть.
Логично, для летних есть своя Олимпиада.
Так-то соревнования многих видов спорта мало привязаны ко времени года. Да и им рейтинги поднимать надо, а спортсмены вместо местечковых соревнований будут участвовать в ОИ в тоже самое время. Одни плюсы для всех.
Пусть включат езду на тройках на санях на время =)
Регби на снегу даже не рассматривали ((( Что же получается, Федерация Регби России развивает этот "вид спорта" только для галочки и раздачи средств областным федерациям?
А должны были быть?
А в программу летних ОИ, надеюсь, не собираются включить ряд зимних видов? )) например, керлинг, фк, хоккей, шорттрек, для которых не нужен снег.
