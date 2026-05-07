Никита Филиппов: «В лыжах пока не собираюсь себя пробовать. Там больше руки задействованы, а у меня сильная сторона – ноги»

Ски-альпинист Филиппов: пока не собираюсь пробовать себя в лыжах.

Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов рассказал, что не планирует пробовать себя в лыжных гонках.

«В лыжах пока не собираюсь себя пробовать. Пробовал сейчас себя, но как ски-альпинист. И коньком, и другими стилями. Я понял, что на самом деле предстоит очень большая работа, если реально переходить в лыжи.

Потому что там больше руки задействованы, а у меня сильная сторона – ноги. Так у всех ски-альпинистов. Поэтому – пока нет», – сказал Филиппов.