  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Никита Филиппов: «В лыжах пока не собираюсь себя пробовать. Там больше руки задействованы, а у меня сильная сторона – ноги»
1

Никита Филиппов: «В лыжах пока не собираюсь себя пробовать. Там больше руки задействованы, а у меня сильная сторона – ноги»

Ски-альпинист Филиппов: пока не собираюсь пробовать себя в лыжах.

Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов рассказал, что не планирует пробовать себя в лыжных гонках.

«В лыжах пока не собираюсь себя пробовать. Пробовал сейчас себя, но как ски-альпинист. И коньком, и другими стилями. Я понял, что на самом деле предстоит очень большая работа, если реально переходить в лыжи.

Потому что там больше руки задействованы, а у меня сильная сторона – ноги. Так у всех ски-альпинистов. Поэтому – пока нет», – сказал Филиппов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
сборная России (ски-альпинизм)
logoлыжные гонки
ски-альпинизм
logoНикита Филиппов
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Руки, "ноги , крылья - главное хвост!" (с)
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Международная федерация ски-альпинизма в июне обсудит допуск россиян с флагом
7 мая, 08:15
Филиппов и Рачинская победили в индивидуальных гонках на чемпионате России по ски-альпинизму
19 апреля, 13:58
«33 квадратных метра с огненным камчатским видом». Филиппов показал квартиру, подаренную ему за серебро Олимпиады
13 апреля, 12:24Фото
Рекомендуем
Главные новости
Вероника Степанова: «Те, кто пытается нас «отменить» из-за георгиевской ленточки в День Победы, могут идти в свою толстую еврозадницу»
вчера, 15:44Фото
Норвежский журналист Салтведт: «Коростелев – лидер группы и может вести себя соответственно. А Большунову с поддержкой его подруги Вяльбе предстоит догонять его»
8 мая, 18:45
Йонна Сундлинг перешла на самоподготовку
8 мая, 15:12
Никита Филиппов: «Подготовка к сезону будет в России, здесь классные горы и хорошие условия, все прекрасно»
8 мая, 11:53
МОК: «В программе зимней Олимпиады-2030 не будет летних видов спорта. Только виды спорта на снегу и льду»
7 мая, 16:06
Дмитрий Свищев: «Поздравляем белорусских спортсменов с возвращением. Следующими будем мы»
7 мая, 14:20
Эгиль Кристиансен стал тренером мужской сборной Швеции по лыжам
7 мая, 10:32
Международная федерация ски-альпинизма в июне обсудит допуск россиян с флагом
7 мая, 08:15
Елена Вяльбе: «В 2016-2017 годах наплакалась на всю жизнь – когда были эти суды, отстранения. Но никто из ребят и девчонок не видел, как я плачу»
6 мая, 14:35
Савелий Коростелев: «Медийная нагрузка мне не мешает тренироваться, но Елена Валерьевна Вяльбе – старший тренер, буду прислушиваться»
6 мая, 13:54
Ко всем новостям
Последние новости
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Рекомендуем