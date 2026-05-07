Дмитрий Свищев: «Поздравляем белорусских спортсменов с возвращением. Следующими будем мы»

Свищев: возвращение белорусских спортсменов ускорит процесс допуска россиян.

Депутат Госдумы, глава Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев считает, что российские спортсмены вернутся на международные старты вслед за белорусскими.

Международный олимпийский комитет (МОК ), начиная с сегодняшнего дня, больше не рекомендует вводить какие-либо ограничения на участие белорусских спортсменов в соревнованиях. В отношении российских спортсменов санкции сохраняются.

«Поздравляем белорусских спортсменов с возвращением. Следующими будем мы, в этом смысле нужно отметить работу Олимпийского комитета России. Решение по белорусам должно ускорить процесс полноценного восстановления наших спортсменов, где, по сути, не осталось юридических причин для продления санкций. Нужно продолжать эту планомерную работу», – отметил Свищев.