Дмитрий Свищев: «Поздравляем белорусских спортсменов с возвращением. Следующими будем мы»

Свищев: возвращение белорусских спортсменов ускорит процесс допуска россиян.

Депутат Госдумы, глава Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев считает, что российские спортсмены вернутся на международные старты вслед за белорусскими. 

Международный олимпийский комитет (МОК), начиная с сегодняшнего дня, больше не рекомендует вводить какие-либо ограничения на участие белорусских спортсменов в соревнованиях. В отношении российских спортсменов санкции сохраняются. 

«Поздравляем белорусских спортсменов с возвращением. Следующими будем мы, в этом смысле нужно отметить работу Олимпийского комитета России. Решение по белорусам должно ускорить процесс полноценного восстановления наших спортсменов, где, по сути, не осталось юридических причин для продления санкций. Нужно продолжать эту планомерную работу», – отметил Свищев. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
10 комментариев
Где межгалактические Игры Дружбы, на которые мы не пустим разложившийся этот МОК??? Почему опять его умоляем допустить нас?🤔
Конечно будем, только когда?
Братья белорусы будем болеть за вас!
"Следующими будем мы."
Не, не уверен, но кроме нас в очереди, еще кто есть ? тогда логично, следующие мы )
Забыл наверно добавить: " в году этак ....ом( можно подставить любой отдалённый год). А МОК говорил, что политика не должна доминировать, но есть исключения, одна страна от Калининграда до Сахалина и Камчатки.
Уже вообще пофиг всем по моему.
Белорусам повезло,что Лукашенко не призывает Зеленского покинуть Донбасс.
Хорошая мина при плохой игре
Мы а не вы. Огорчает что мы из за вас остаемся последними и единственными , кого МОК так щемит.
