Эгиль Кристиансен стал тренером мужской сборной Швеции по лыжам

Норвежец Кристиансен стал тренером мужской сборной Швеции по лыжам.

Норвежец Эгиль Кристиансен назначен тренером мужской сборной Швеции по лыжным гонкам.

«У Эгиля впечатляющий послужной список, и мы абсолютно уверены, что он сможет продолжить работу по развитию мужской сборной, начатую Андерсом Хегбергом и Ларсом Люнгом. Вместе с Ларсом Люнгом он будет отвечать за мужскую сборную, в первую очередь при подготовке к домашнему чемпионату мира-2027 в Фалуне, а затем и к Олимпиаде-2030 во Франции», – сказал менеджер шведской команды Ларс Оберг.

«Я с нетерпением жду предстоящих вызовов и возможности работать сообща, чтобы максимально раскрыть потенциал команды как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», – отметил 60-летний норвежский специалист.

Кристиансен работал с мужской сборной Норвегии по биатлону в 2016-2026 годах и с женской сборной Норвегии по лыжам в 2006-2016 годах.