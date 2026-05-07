1

Эгиль Кристиансен стал тренером мужской сборной Швеции по лыжам

Норвежец Кристиансен стал тренером мужской сборной Швеции по лыжам.

Норвежец Эгиль Кристиансен назначен тренером мужской сборной Швеции по лыжным гонкам.

«У Эгиля впечатляющий послужной список, и мы абсолютно уверены, что он сможет продолжить работу по развитию мужской сборной, начатую Андерсом Хегбергом и Ларсом Люнгом. Вместе с Ларсом Люнгом он будет отвечать за мужскую сборную, в первую очередь при подготовке к домашнему чемпионату мира-2027 в Фалуне, а затем и к Олимпиаде-2030 во Франции», – сказал менеджер шведской команды Ларс Оберг.

«Я с нетерпением жду предстоящих вызовов и возможности работать сообща, чтобы максимально раскрыть потенциал команды как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», – отметил 60-летний норвежский специалист.

Кристиансен работал с мужской сборной Норвегии по биатлону в 2016-2026 годах и с женской сборной Норвегии по лыжам в 2006-2016 годах.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Федерация лыжных видов спорта Швеции
Ларс Оберг
logoлыжные гонки
Эгиль Кристиансен
logoсборная Швеции
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Это решение прямо напрашивалось. Но будет ли прок от назначения Кристиансена? Только время покажет.
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Бывший менеджер лыжной сборной Швеции Бистрем: «Я разочарован тем, что некоторые лыжники действовали у меня за спиной. То, как они это делали — подло»
21 апреля, 08:29
Лыжи. Чемпионат Швеции. Сундлинг победила в классической «разделке» на 30 км, Сван – 2-я, Лундгрен – 3-я
12 апреля, 19:34
Лыжи. Чемпионат Швеции. Сундлинг победила в классическом спринте, Сван – 2-я, Далквист – 3-я
29 марта, 14:11
Рекомендуем
Главные новости
Вероника Степанова: «Те, кто пытается нас «отменить» из-за георгиевской ленточки в День Победы, могут идти в свою толстую еврозадницу»
вчера, 15:44Фото
Норвежский журналист Салтведт: «Коростелев – лидер группы и может вести себя соответственно. А Большунову с поддержкой его подруги Вяльбе предстоит догонять его»
8 мая, 18:45
Йонна Сундлинг перешла на самоподготовку
8 мая, 15:12
Никита Филиппов: «Подготовка к сезону будет в России, здесь классные горы и хорошие условия, все прекрасно»
8 мая, 11:53
МОК: «В программе зимней Олимпиады-2030 не будет летних видов спорта. Только виды спорта на снегу и льду»
7 мая, 16:06
Дмитрий Свищев: «Поздравляем белорусских спортсменов с возвращением. Следующими будем мы»
7 мая, 14:20
Никита Филиппов: «В лыжах пока не собираюсь себя пробовать. Там больше руки задействованы, а у меня сильная сторона – ноги»
7 мая, 12:55
Международная федерация ски-альпинизма в июне обсудит допуск россиян с флагом
7 мая, 08:15
Елена Вяльбе: «В 2016-2017 годах наплакалась на всю жизнь – когда были эти суды, отстранения. Но никто из ребят и девчонок не видел, как я плачу»
6 мая, 14:35
Савелий Коростелев: «Медийная нагрузка мне не мешает тренироваться, но Елена Валерьевна Вяльбе – старший тренер, буду прислушиваться»
6 мая, 13:54
Ко всем новостям
Последние новости
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Рекомендуем