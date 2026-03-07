«У собаки была понятная траектория. Я немного не поняла, как девчонки не смогли среагировать». Крупицкая о падениях лыжниц в марафоне

Крупицкая удивлена, что лыжницы упали во время марафона из-за выбежавшей собаки.

Лыжница Евгения Крупицкая высказалась о появлении собаки на трассе чемпионата России в Южно-Сахалинске.

Крупицкая выиграла масс-старт на 50 км свободным стилем. Во время гонки перед группой спортсменок выбежала собака . Арина Кусургашева и Алина Кудисова упали в результате столкновения.

– Собака, конечно, сегодня… (смеется) Алина Кудисова выбыла, очень жаль, что она не смогла побороться. Я избежала падения, рада этому.

– Какая реакция у вас была?

– Девчонки как‑то не среагировали. В принципе, у собаки была понятная траектория, она с равномерной скоростью перебегала трассу. Честно, не поняла немного, как они не смогли среагировать, там было абсолютно понятно, что нужно левее ехать, но они зачем‑то в нее поехали. Я очень удивилась, – сказала Крупицкая.

Также спортсменка высказалась об отсутствии Алины Пеклецовой на старте.

– Все переживали, что нет Алины Пеклецовой в масс‑старте, тебе будет не с кем убегать. Но, по‑моему, тебе она и не нужна, чтобы убегать от всех.

– Пусть не переживают. Конечно, с Алиной было бы повеселее, пошли бы в поход вместе. Одной было грустновато бежать в такую погоду, хотелось вместе с девчонками, но они как‑то отстали, пришлось ехать одной.

– Ощущения, что ты после гонки не устала от слова совсем. Как это тебе удается?

– Марафон обычно проходит не на пиковых пульсах, все равно идем в районе порога анаэробного обмена. Я и в плохой форме могу бегать марафоны, а сейчас у меня форма хорошая. Настраивалась только на золото сегодня, – отметила Крупицкая.