  «У собаки была понятная траектория. Я немного не поняла, как девчонки не смогли среагировать». Крупицкая о падениях лыжниц в марафоне
«У собаки была понятная траектория. Я немного не поняла, как девчонки не смогли среагировать». Крупицкая о падениях лыжниц в марафоне

Крупицкая удивлена, что лыжницы упали во время марафона из-за выбежавшей собаки.

Лыжница Евгения Крупицкая высказалась о появлении собаки на трассе чемпионата России в Южно-Сахалинске.

Крупицкая выиграла масс-старт на 50 км свободным стилем. Во время гонки перед группой спортсменок выбежала собака. Арина Кусургашева и Алина Кудисова упали в результате столкновения.

– Собака, конечно, сегодня… (смеется) Алина Кудисова выбыла, очень жаль, что она не смогла побороться. Я избежала падения, рада этому.

– Какая реакция у вас была?

– Девчонки как‑то не среагировали. В принципе, у собаки была понятная траектория, она с равномерной скоростью перебегала трассу. Честно, не поняла немного, как они не смогли среагировать, там было абсолютно понятно, что нужно левее ехать, но они зачем‑то в нее поехали. Я очень удивилась, – сказала Крупицкая.

Также спортсменка высказалась об отсутствии Алины Пеклецовой на старте.

– Все переживали, что нет Алины Пеклецовой в масс‑старте, тебе будет не с кем убегать. Но, по‑моему, тебе она и не нужна, чтобы убегать от всех.

– Пусть не переживают. Конечно, с Алиной было бы повеселее, пошли бы в поход вместе. Одной было грустновато бежать в такую погоду, хотелось вместе с девчонками, но они как‑то отстали, пришлось ехать одной.

– Ощущения, что ты после гонки не устала от слова совсем. Как это тебе удается?

– Марафон обычно проходит не на пиковых пульсах, все равно идем в районе порога анаэробного обмена. Я и в плохой форме могу бегать марафоны, а сейчас у меня форма хорошая. Настраивалась только на золото сегодня, – отметила Крупицкая.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Алина Кудисова
собаки
чемпионат России
Евгения не права. Крупицкая в тот момент четвёртой в небольшом отдалении от лидеров ехала, поэтому похоже увидела только момент когда собака уже в обратную сторону побежала, прямо перед падением.
Если бы посмотрела запись, то увидела бы, что собака, уже перебежав трассу, зачем-то побежала обратно, а Кудисова с Кусургашевой к тому моменту уже перестроились правее, как раз в соответствии с её первоначальной траекторией и уже просто не успели среагировать.
Чаво? Собакен метался туда-сюда вдоль и поперек трассы. Какая понятная траектория?
Ответ Gondeira
Чаво? Собакен метался туда-сюда вдоль и поперек трассы. Какая понятная траектория?
может она не видела когда собака обратно бросилась, потому что уже уехала вперёд
Ответ Gondeira
Чаво? Собакен метался туда-сюда вдоль и поперек трассы. Какая понятная траектория?
Просто Крупицкая угадала траекторию и теперь считает что это был единственный возможный вариант. Базовая ловушка для мозга. На нее очень часто попадаются любители азартных игр например. Один-два раза повезло и они сразу верят в то что так будет всегда.
Ну, здесь Женя неправа. Очевидно, что не видела всю ситуацию с впереди бегущими соперницами. У Арины точно не было никакого времени, чтобы отследить траекторию перебегавшей собаки - та просто бросилась ей под ноги. Да и Кудисовой некуда уже было деваться, перелетела через коллегу с еще большими для себя последствиями. Жене повезло, что ехала четвертой, чуть подотстав с Истоминой от первых двух.
Чего не понятно, эффект неожиданности.
Все друиды умеют читать мысли собак
Всё прошло бы лучше, кажется, если девчонки не успели среагировать. Истоминой и Крупицкой повезло, что были позади.
Позорники.
Вот не знаю почему Крупицкая не вызывает симпатии.
Вот и здесь... не видев ситуацию раздала характеристики. Че там предсказуемого было?
Лучше пусть благодарит собачку.
Рекомендуем